A Prefeitura de Nuporanga, município a aproximadamente 50 quilômetros de Franca, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece vagas imediatas e cadastro de reserva em sete cargos. Os salários chegam a R$ 6.209,98, e há oportunidades nas áreas de educação, assistência social, engenharia e serviços gerais.
Os interessados têm até as 18h de domingo, 18 de outubro, para se inscrever pela internet. A seleção será feita por meio de provas, conforme as exigências de cada função.
Quais são os cargos disponíveis?
O edital prevê oportunidades para diferentes perfis profissionais. Há vagas imediatas para quatro funções, enquanto outras três são destinadas à formação de cadastro de reserva.
Confira a distribuição:
- Coveiro: cadastro de reserva;
- Motorista: cadastro de reserva;
- Oficial de Manutenção: cadastro de reserva;
- Assistente Social: uma vaga, além de cadastro de reserva;
- Diretor de Escola de Educação Básica: duas vagas;
- Engenheiro Civil: uma vaga;
- Professor de Educação Básica Fundamental II (PEBF II) – Matemática: uma vaga.
Salários e jornada de trabalho
A remuneração varia conforme o cargo, com salários entre R$ 1.999,45 e R$ 6.209,98. Para as funções docentes, o edital estabelece pagamento por hora-aula, nos valores de R$ 24,54 ou R$ 26,08.
A jornada de trabalho será de 30 a 44 horas semanais, dependendo da função. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Como participar do concurso
As inscrições devem ser realizadas no site da organizadora, até as 18h de 18 de outubro.
A taxa é de R$ 50 para os cargos de nível fundamental e de R$ 80 para os de nível superior. Antes de se inscrever, os candidatos devem consultar o edital para conferir os requisitos e as condições específicas de cada função.
Quando serão as provas?
A prova objetiva está prevista para 8 de novembro e será aplicada a todos os candidatos. O processo seletivo também terá avaliação de títulos para os cargos de Diretor de Escola de Educação Básica e Professor PEBF II – Matemática.
Para a função de Motorista, haverá ainda uma prova prática.
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, a critério da Prefeitura.
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