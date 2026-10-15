A Prefeitura de Nuporanga, município a aproximadamente 50 quilômetros de Franca, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece vagas imediatas e cadastro de reserva em sete cargos. Os salários chegam a R$ 6.209,98, e há oportunidades nas áreas de educação, assistência social, engenharia e serviços gerais.

Os interessados têm até as 18h de domingo, 18 de outubro, para se inscrever pela internet. A seleção será feita por meio de provas, conforme as exigências de cada função.

Quais são os cargos disponíveis?

O edital prevê oportunidades para diferentes perfis profissionais. Há vagas imediatas para quatro funções, enquanto outras três são destinadas à formação de cadastro de reserva.