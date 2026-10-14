O temporal que atingiu Batatais na noite dessa terça-feira, 13, provocou quedas de árvores, acidentes de trânsito, alagamentos e danos materiais em diferentes pontos do município. Com fortes ventos e chuva intensa, a ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e setores da Prefeitura.
Na manhã desta quarta-feira, 14, a administração municipal informou que as vias afetadas estavam desobstruídas. As equipes continuavam trabalhando na retirada de galhos e árvores de pequeno porte que permaneceram nos locais, sem comprometer a circulação de veículos e pedestres.
Entre os moradores afetados, está o vigilante Vinícius Farias. Ele contou que estava com o tio durante a chuva quando os dois foram surpreendidos pela força da água na Vila Lídia. A motocicleta do familiar foi atingida, assim como documentos e uma chave de um salão de cabeleireiro que eles transportavam.
“A chuva levou a moto com os documentos. Estamos aqui para fazer a chave do salão de cabeleireiro dele. Então, levou tudo, ficamos sem nada”, relatou.
Segundo Vinícius, a motocicleta foi guardada na oficina de um conhecido, mas deverá passar por uma reforma. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.
“Graças a Deus, ninguém sofreu”, afirmou.
Alagamentos preocupam moradores
Além dos danos provocados pelos ventos, a chuva voltou a causar preocupação em pontos que registram alagamentos frequentes. Na avenida Quatorze de Março, onde fica o estabelecimento do chaveiro Jefferson Vicentini, a água subiu até a calçada e tomou os dois lados da via.
“A água chegou aqui e subiu na calçada, encheu a avenida dos dois lados e foi bem forte”, contou.
Para Jefferson, o problema se repete em períodos de chuva intensa. Ele avalia que estruturas instaladas próximas ao córrego dificultam o escoamento da água e defende mudanças para melhorar a drenagem. O comerciante também afirma que a velocidade com que a água desce de outras regiões da cidade aumenta a preocupação.
“Dá medo, porque é muita água e ela vem com toda a força. Vem lá do alto da cidade, então chega aqui com velocidade”, disse.
Três acidentes foram registrados
De acordo com o balanço divulgado pela Prefeitura, pelo menos três pessoas ficaram feridas em acidentes relacionados às condições climáticas.
Na estrada vicinal Geraldo Marinheiro, nas proximidades da Ponte do Inferninho, um caminhão capotou, e o motorista ficou preso no veículo. Ele foi resgatado com ferimentos leves.
Na mesma estrada, na região da Ponte do Bicão, um ciclista caiu e também sofreu ferimentos leves.
Outro acidente ocorreu na rodovia Cândido Portinari (SP-334), no quilômetro 363, entre Batatais e Franca. Uma pessoa ficou presa às ferragens e foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária.
Também foi registrado um incêndio em um transformador de energia elétrica na rua José Adolfo Bianco Molina.
Quedas de árvores e força-tarefa
Árvores caíram em diferentes pontos da cidade, entre eles o Lago Artificial, a rua Doutor Brasílio Rodrigues dos Santos, a vicinal Virgílio Scavazza, a avenida Presidente João Batista Figueiredo e a rua Luiz Bergamini.
Segundo o prefeito Juninho Gaspar (PP), as equipes trabalharam durante toda a noite, a madrugada e o início da manhã para atender as ocorrências e liberar as vias.
“Em primeiro momento, buscamos atender a população, atender as pessoas que estiveram ou estivessem em risco naquele momento, ou que estivessem feridas. Depois, a força-tarefa da Prefeitura cuidou da cidade, desobstruiu as vias, cortou as árvores e trabalhou para manter a cidade limpa, organizada e adequada”, afirmou.
O prefeito também destacou que as equipes municipais voltaram às ruas nas primeiras horas desta quarta-feira para concluir os serviços.
“Logo às seis horas da manhã, as nossas equipes já estavam nas ruas também, para poder fazer essa limpeza e a desobstrução de todas as vias”, disse.
Prefeitura prevê ações contra alagamentos
O prefeito também comentou os problemas históricos de alagamento em alguns pontos de Batatais. Segundo ele, o município tem realizado a limpeza de galerias e bocas de lobo, além de investir em novas estruturas para captar a água da chuva.
“Nós estamos fazendo investimentos em limpeza dessas galerias, dessas bocas de lobo. Temos feito também alguns investimentos na construção de novas captações de água em ruas paralelas a essas avenidas que alagam”, explicou.
Gaspar afirmou ainda que há um planejamento para o desassoreamento do Lago Artificial, que recebe parte da água da cidade.
“A gente tem um planejamento próximo para que a gente possa fazer o desassoreamento desse local, para receber uma maior quantidade de água e, assim, a gente possa amenizar e até eliminar esses pontos de alagamento”, declarou.
A Prefeitura orienta que moradores comuniquem novas ocorrências pelos canais de atendimento. Em caso de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil; 193, do Corpo de Bombeiros; e 153, da Guarda Civil Municipal.
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