O temporal que atingiu Batatais na noite dessa terça-feira, 13, provocou quedas de árvores, acidentes de trânsito, alagamentos e danos materiais em diferentes pontos do município. Com fortes ventos e chuva intensa, a ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e setores da Prefeitura.

Na manhã desta quarta-feira, 14, a administração municipal informou que as vias afetadas estavam desobstruídas. As equipes continuavam trabalhando na retirada de galhos e árvores de pequeno porte que permaneceram nos locais, sem comprometer a circulação de veículos e pedestres.

Entre os moradores afetados, está o vigilante Vinícius Farias. Ele contou que estava com o tio durante a chuva quando os dois foram surpreendidos pela força da água na Vila Lídia. A motocicleta do familiar foi atingida, assim como documentos e uma chave de um salão de cabeleireiro que eles transportavam.