A Justiça condenou Tatiane Benedita de Rezende e Carlos Augusto Pacheco a 11 anos, 6 meses e 13 dias de prisão, em regime inicial fechado, por extorquir uma idosa de 73 anos, moradora de Franca, e provocar um prejuízo de aproximadamente R$ 1,3 milhão. O casal também foi condenado por coação no curso do processo.

Além das penas de prisão, a decisão determinou a transferência de um veículo apreendido para a vítima e fixou uma indenização por danos morais.

De acordo com a Polícia Civil, o casal se aproximou da idosa alegando enfrentar dificuldades financeiras em razão da grave doença da filha pequena. Após a morte da criança, aos 5 anos, os dois passaram a responsabilizar a vítima pela tragédia e iniciaram uma série de ameaças psicológicas.

Ameaças envolvendo os netos