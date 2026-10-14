A Justiça condenou Tatiane Benedita de Rezende e Carlos Augusto Pacheco a 11 anos, 6 meses e 13 dias de prisão, em regime inicial fechado, por extorquir uma idosa de 73 anos, moradora de Franca, e provocar um prejuízo de aproximadamente R$ 1,3 milhão. O casal também foi condenado por coação no curso do processo.
Além das penas de prisão, a decisão determinou a transferência de um veículo apreendido para a vítima e fixou uma indenização por danos morais.
De acordo com a Polícia Civil, o casal se aproximou da idosa alegando enfrentar dificuldades financeiras em razão da grave doença da filha pequena. Após a morte da criança, aos 5 anos, os dois passaram a responsabilizar a vítima pela tragédia e iniciaram uma série de ameaças psicológicas.
Ameaças envolvendo os netos
Segundo as investigações, os condenados ameaçavam realizar “trabalhos espirituais” contra os netos da aposentada caso ela não transferisse dinheiro. Em mensagens enviadas ao celular da vítima, afirmavam que um dos netos estaria doente e só poderia ser curado por meio dos supostos rituais.
Pressionada pelo medo, a idosa começou a fazer transferências bancárias via Pix em setembro de 2024. Os repasses incluíam quantias de R$ 100 mil, R$ 200 mil e R$ 300 mil.
Durante meses, a mulher manteve as transferências em segredo, até que um familiar percebeu movimentações financeiras incomuns. Ao procurar informações junto ao banco, descobriu o valor milionário transferido e acionou a Polícia Civil.
Dinheiro foi usado para comprar imóvel e veículo
Com base nos dados bancários, os investigadores rastrearam o casal. Carlos foi localizado em um apartamento de luxo em Praia Grande (SP), adquirido com o dinheiro obtido no golpe. Tatiane foi detida em Patrocínio Paulista, durante o cumprimento de mandados em outubro de 2025.
Além do imóvel, os dois compraram um veículo HB20 e gastaram cerca de R$ 70 mil em uma viagem ao Guarujá, no litoral paulista.
Até o momento, aproximadamente R$ 700 mil foram recuperados.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Tatiane e Carlos até a publicação desta matéria.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.