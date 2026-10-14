Após vencer uma partida fora de casa, o Franca Basquete se prepara para o jogo 4 contra o Mogi das Cruzes, nesta quinta-feira, 15, às 20h, no Ginásio Pedrocão, em Franca. A série melhor de cinco está 2 a 1 para o time de Mogi.

A vitória obtida na casa do rival na última segunda-feira deu sobrevida ao time francano na briga pelo título do Campeonato Paulista. Comandada por Helinho Garcia, a equipe precisa vencer para forçar o jogo 5, marcado para esta sexta-feira, 16, às 20h, também no Pedrocão. Já o Mogi, do técnico Fernando Penna, precisa de só mais um triunfo para levantar a taça de campeão estadual.

Helinho destacou o equilíbrio ofensivo e defensivo como fundamental para o resultado fora de casa. "A partir disso, nós conseguimos dominar um pouco mais a partida, e pudemos explorar alguns detalhes que a gente sabia que seriam importantes", disse.