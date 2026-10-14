Após vencer uma partida fora de casa, o Franca Basquete se prepara para o jogo 4 contra o Mogi das Cruzes, nesta quinta-feira, 15, às 20h, no Ginásio Pedrocão, em Franca. A série melhor de cinco está 2 a 1 para o time de Mogi.
A vitória obtida na casa do rival na última segunda-feira deu sobrevida ao time francano na briga pelo título do Campeonato Paulista. Comandada por Helinho Garcia, a equipe precisa vencer para forçar o jogo 5, marcado para esta sexta-feira, 16, às 20h, também no Pedrocão. Já o Mogi, do técnico Fernando Penna, precisa de só mais um triunfo para levantar a taça de campeão estadual.
Helinho destacou o equilíbrio ofensivo e defensivo como fundamental para o resultado fora de casa. "A partir disso, nós conseguimos dominar um pouco mais a partida, e pudemos explorar alguns detalhes que a gente sabia que seriam importantes", disse.
O treinador afirmou que o time chega motivado e confiante para igualar a série diante da torcida. "A gente ter a consciência do que tem que fazer, colocar toda intensidade para fazer aquilo que é necessário para que possa, ao lado de uma torcida que vai estar nos empurrando, incentivando do começo ao fim da partida, buscarmos a vitória e empatar a série e, claro, levar para o quinto jogo. A gente está sereno e confiante dentro daquilo que tem que fazer e da melhor forma possível", afirmou.
A delegação do Mogi deixou a cidade na manhã desta quarta-feira rumo a Franca com a vantagem na bagagem e confiante em levantar o título em pleno Pedrocão. Nas redes sociais, o clube postou: "Partiu Franca. Vamos em busca deste título Paulista".
Os ingressos custam R$ 30 para arquibancada e R$ 60 para numerada e podem ser adquiridos pelo site q2ingressos.com.br e nas lojas MG Sports.
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