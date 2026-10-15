Uma mãe registrou um boletim de ocorrência na manhã de terça-feira, 13, após encontrar um hematoma no braço do filho, de 6 anos, que frequenta a Escola Municipal "Fabiano Pucci de Lima", em Restinga, a cerca de 14 quilômetros de Franca. Segundo o relato da família, a marca teria sido provocada por uma suposta agressão praticada por uma professora.
De acordo com a mãe, o episódio teria ocorrido na sexta-feira, 9. O hematoma foi percebido pelo pai da criança enquanto dava banho no menino. Inicialmente, a criança não quis falar sobre o assunto, mas, no sábado, 10, após ser questionada pela mãe, relatou o que teria acontecido na escola.
Segundo o relato da criança registrado no boletim de ocorrência, ela teria ido pegar uma bexiga quando a professora a segurou pelo braço de maneira descrita como “indelicada e brusca” e a colocou sentada em uma cadeira.
A mãe informou que registrou a ocorrência e aguarda a realização de exame de corpo de delito. Segundo ela, a administração municipal entrou em contato com a família após a repercussão do caso.
O que diz a Prefeitura de Restinga?
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Restinga informou que está reunindo documentos e informações para apurar o episódio relatado pela mãe.
Segundo a pasta, a gestão da escola comunicou o caso no final da tarde de sexta-feira, 9, e os esclarecimentos estavam previstos para esta terça-feira, 13. No entanto, não foi possível ouvir todos os envolvidos porque a professora mencionada estava afastada por licença médica.
A Secretaria afirmou que, até o momento, não há elementos conclusivos sobre o ocorrido. A pasta também informou que a unidade escolar não possui câmeras de monitoramento no interior da sala de aula.
A Prefeitura declarou que adotará as providências necessárias para esclarecer os fatos, incluindo, se necessário, medidas preventivas relacionadas à profissional.
“O procedimento adotado em situações dessa natureza consiste na escuta dos envolvidos, na análise das informações apresentadas e na abertura dos procedimentos de averiguação cabíveis”, informou a administração municipal.
Professora nega agressão física
Procurada pelo Portal GCN, a professora envolvida afirmou que as denúncias estão sendo investigadas pela Secretaria Municipal de Educação de Restinga e negou ter cometido agressão física contra a criança.
“As denúncias já estão sendo investigadas, apuradas e resolvidas pela SME. Todos sabem da índole da profissional, que jamais faria um episódio desse aporte [...] Não houve nenhum tipo de agressão física”, declarou.
A apuração do caso segue sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme informado pela Prefeitura.
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