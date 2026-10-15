Uma mãe registrou um boletim de ocorrência na manhã de terça-feira, 13, após encontrar um hematoma no braço do filho, de 6 anos, que frequenta a Escola Municipal "Fabiano Pucci de Lima", em Restinga, a cerca de 14 quilômetros de Franca. Segundo o relato da família, a marca teria sido provocada por uma suposta agressão praticada por uma professora.

De acordo com a mãe, o episódio teria ocorrido na sexta-feira, 9. O hematoma foi percebido pelo pai da criança enquanto dava banho no menino. Inicialmente, a criança não quis falar sobre o assunto, mas, no sábado, 10, após ser questionada pela mãe, relatou o que teria acontecido na escola.

Segundo o relato da criança registrado no boletim de ocorrência, ela teria ido pegar uma bexiga quando a professora a segurou pelo braço de maneira descrita como “indelicada e brusca” e a colocou sentada em uma cadeira.