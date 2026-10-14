Morreu em Franca nesta quarta-feira, 14, o radialista Rivaldo de Almeida, aos 85 anos. Ele deixa a mulher Virgínia Maria Cruz de Almeida e o filho Marcos Vinícius Almeida, investigador aposentado da Polícia Civil.

Afastado das atividades profissionais, Rivaldo vinha enfrentando problemas de saúde. Portador de Alzheimer, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no ano passado, que o deixou acamado.

Natural de Santos, Rivaldo fixou residência em Franca, onde construiu uma carreira sólida no rádio, com passagens pelas emissoras AM Difusora, Hertz e Imperador. Era também mestre de cerimônias e conhecido pela voz grave e inconfundível.