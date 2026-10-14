Um Chevrolet Astra que transportava uma carretinha carregada com postes de concreto bateu contra a mureta de proteção da rodovia Cândido Portinari, na manhã desta quarta-feira, 14, nas proximidades do posto Galo Branco, em Franca.

Com o impacto, a carretinha tombou e os postes ficaram espalhados às margens da pista.

As circunstâncias do acidente serão apuradas para esclarecer o que provocou a perda de controle do veículo e o tombamento da carretinha.