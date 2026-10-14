Uma câmera equipada com inteligência artificial instalada na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca, fiscaliza em tempo real possíveis infrações de trânsito, com foco no uso de celular ao volante e na falta do cinto de segurança.

O equipamento está localizado no km 404, na pista sul, na região do pontilhão do bairro Vera Cruz, em trecho sob concessão da Arteris ViaPaulista.

A tecnologia faz parte de uma estratégia do Governo de São Paulo para ampliar o monitoramento das rodovias concedidas e reforçar a segurança viária. O sistema utiliza inteligência artificial para identificar possíveis condutas irregulares, mas as imagens são encaminhadas às autoridades competentes, responsáveis pela análise e por eventuais autuações.