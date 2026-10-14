14 de outubro de 2026
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'ESTÁ SENDO FILMADO'

Câmera com IA fiscaliza uso de celular ao volante em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Câmera com tecnologia de IA instalada na região do pontilhão do bairro Vera Cruz, em trecho sob concessão da Arteris ViaPaulista
Câmera com tecnologia de IA instalada na região do pontilhão do bairro Vera Cruz, em trecho sob concessão da Arteris ViaPaulista

Uma câmera equipada com inteligência artificial instalada na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca, fiscaliza em tempo real possíveis infrações de trânsito, com foco no uso de celular ao volante e na falta do cinto de segurança.

O equipamento está localizado no km 404, na pista sul, na região do pontilhão do bairro Vera Cruz, em trecho sob concessão da Arteris ViaPaulista.

A tecnologia faz parte de uma estratégia do Governo de São Paulo para ampliar o monitoramento das rodovias concedidas e reforçar a segurança viária. O sistema utiliza inteligência artificial para identificar possíveis condutas irregulares, mas as imagens são encaminhadas às autoridades competentes, responsáveis pela análise e por eventuais autuações.

Uso do celular e falta do cinto

Entre as principais infrações identificadas pelo sistema, estão o uso do telefone celular durante a condução do veículo e a falta do cinto de segurança por motoristas e passageiros.

As duas condutas representam riscos à segurança no trânsito. O uso do celular pode tirar a atenção do motorista da via, enquanto a ausência do cinto aumenta o risco de ferimentos graves em caso de acidentes.

Monitoramento em outras rodovias

A instalação de câmeras inteligentes ocorre de forma gradual em diferentes rodovias concedidas do estado. Além da Cândido Portinari, equipamentos estão presentes em vias como a Anhanguera (SP-330), a Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), na região de Araraquara, e a Raposo Tavares (SP-270).

O sistema funciona como ferramenta de apoio à fiscalização e à operação das rodovias, com análise das imagens pelas autoridades responsáveis antes de eventuais autuações.

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