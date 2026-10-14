Uma câmera equipada com inteligência artificial instalada na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca, fiscaliza em tempo real possíveis infrações de trânsito, com foco no uso de celular ao volante e na falta do cinto de segurança.
O equipamento está localizado no km 404, na pista sul, na região do pontilhão do bairro Vera Cruz, em trecho sob concessão da Arteris ViaPaulista.
A tecnologia faz parte de uma estratégia do Governo de São Paulo para ampliar o monitoramento das rodovias concedidas e reforçar a segurança viária. O sistema utiliza inteligência artificial para identificar possíveis condutas irregulares, mas as imagens são encaminhadas às autoridades competentes, responsáveis pela análise e por eventuais autuações.
Uso do celular e falta do cinto
Entre as principais infrações identificadas pelo sistema, estão o uso do telefone celular durante a condução do veículo e a falta do cinto de segurança por motoristas e passageiros.
As duas condutas representam riscos à segurança no trânsito. O uso do celular pode tirar a atenção do motorista da via, enquanto a ausência do cinto aumenta o risco de ferimentos graves em caso de acidentes.
Monitoramento em outras rodovias
A instalação de câmeras inteligentes ocorre de forma gradual em diferentes rodovias concedidas do estado. Além da Cândido Portinari, equipamentos estão presentes em vias como a Anhanguera (SP-330), a Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), na região de Araraquara, e a Raposo Tavares (SP-270).
O sistema funciona como ferramenta de apoio à fiscalização e à operação das rodovias, com análise das imagens pelas autoridades responsáveis antes de eventuais autuações.
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