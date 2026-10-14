Duas organizações da sociedade civil de Franca estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais nas áreas administrativa e educacional. As oportunidades são oferecidas pela Caminhar, que atua com pessoas com paralisia cerebral, e pela NV Sociedade Solidária, responsável pelo CCI Nossa Senhora da Conceição.

Caminhar oferece vaga de apoio administrativo

A Caminhar – Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca está com processo seletivo aberto para o preenchimento de uma vaga de apoio administrativo.

A oportunidade prevê carga horária de 44 horas semanais e salário de R$ 2.600. Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação e refeição no valor de R$ 37 por dia, além de credencial plena do Sesc.