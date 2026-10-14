Duas organizações da sociedade civil de Franca estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais nas áreas administrativa e educacional. As oportunidades são oferecidas pela Caminhar, que atua com pessoas com paralisia cerebral, e pela NV Sociedade Solidária, responsável pelo CCI Nossa Senhora da Conceição.
Caminhar oferece vaga de apoio administrativo
A Caminhar – Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca está com processo seletivo aberto para o preenchimento de uma vaga de apoio administrativo.
A oportunidade prevê carga horária de 44 horas semanais e salário de R$ 2.600. Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação e refeição no valor de R$ 37 por dia, além de credencial plena do Sesc.
Ter experiência na área será considerado um diferencial. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail caminharseg@hotmail.com até o dia 20 de outubro de 2026.
CCI Nossa Senhora da Conceição seleciona educadora
A NV Sociedade Solidária, responsável pelo CCI Nossa Senhora da Conceição, também abriu processo seletivo para a contratação de uma educadora.
Para concorrer à vaga, é necessário ter licenciatura plena em Pedagogia. A carga horária prevista é de 44 horas semanais, e a contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O recebimento de currículos ocorre entre os dias 13 e 15 de outubro. As entrevistas estão previstas para 16 de outubro.
Os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail ccinvcurriculos@yahoo.com. Os selecionados deverão apresentar documentos pessoais e comprovante de escolaridade, incluindo diploma.
O edital do processo seletivo não informa os valores do salário e dos benefícios para a função de educadora.
Serviço
Apoio administrativo – Caminhar
• Salário: R$ 2.600
• Jornada: 44 horas semanais
• Benefícios: vale-alimentação e refeição de R$ 37 por dia e credencial plena do Sesc
• Prazo: até 20 de outubro
• Currículos: caminharseg@hotmail.com
Educadora – CCI Nossa Senhora da Conceição
• Requisito: licenciatura plena em Pedagogia
• Jornada: 44 horas semanais
• Recebimento de currículos: de 13 a 15 de outubro
• Entrevistas: 16 de outubro
• Currículos: ccinvcurriculos@yahoo.com
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