Uma forte chuva acompanhada de ventos intensos assustou moradores de Cássia (MG), na noite desta terça-feira, 13. O temporal provocou alagamentos em ruas, praças e avenidas, além de quedas de árvores e postes.

A chuva começou por volta das 20h e causou transtornos em diferentes pontos do município. No bairro Santa Maria, diversas residências ficaram sem energia elétrica após a passagem do temporal.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dimensão dos estragos, nem confirmação de possíveis feridos.