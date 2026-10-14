14 de outubro de 2026
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CHUVA FORTE

Temporal provoca alagamentos e deixa moradores sem luz em Cássia

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Rua alaga em Cássia após o temporal
Rua alaga em Cássia após o temporal

Uma forte chuva acompanhada de ventos intensos assustou moradores de Cássia (MG), na noite desta terça-feira, 13. O temporal provocou alagamentos em ruas, praças e avenidas, além de quedas de árvores e postes.

A chuva começou por volta das 20h e causou transtornos em diferentes pontos do município. No bairro Santa Maria, diversas residências ficaram sem energia elétrica após a passagem do temporal.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dimensão dos estragos, nem confirmação de possíveis feridos.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, populares registraram diversos pontos alagados por conta da chuva.

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