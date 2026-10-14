14 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Condenado que não podia se aproximar da mãe é preso em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem chegando à CPJ, após ser localizado .
Homem chegando à CPJ, após ser localizado .

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira,  13, na avenida Orlando Dompieri, em Franca, após ser localizado com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem teria descumprido uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, que o proibia de se aproximar da própria mãe.

A mulher relatou às autoridades que já havia sido agredida fisicamente pelo filho em outras ocasiões.

8 anos de prisão 

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça para cumprir pena de oito anos de prisão em regime fechado.

A ocorrência foi atendida pelos cabos D. Lopes e Thiago, da Polícia Militar.

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