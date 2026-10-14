Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 13, na avenida Orlando Dompieri, em Franca, após ser localizado com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem teria descumprido uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, que o proibia de se aproximar da própria mãe.

A mulher relatou às autoridades que já havia sido agredida fisicamente pelo filho em outras ocasiões.

8 anos de prisão