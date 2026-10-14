Um motorista de aplicativo teve o Chevrolet Onix prata roubado por dois homens armados na rua Heitor dos Prazeres, no bairro Nova Franca, em Franca, no dia 9 de outubro. As imagens do crime foram enviadas ao Portal GCN nesta quarta-feira, 14.
O estava em serviço no momento da abordagem. As imagens mostram quando ele para o veículo e é surpreendido por dois homens que chegam em uma motocicleta. Um deles utiliza uma arma de fogo para render a vítima.
A ação durou menos de um minuto. As imagens também mostram que, assim que os suspeitos terminam o roubo e fogem com o carro, o motorista e a passageira descem do veículo desesperados.
O boletim de ocorrência foi registrado, mas, até o momento, o veículo não foi recuperado.
Informações
Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o Chevrolet Onix ou identificar os suspeitos pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.
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