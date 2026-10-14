Um motorista de aplicativo teve o Chevrolet Onix prata roubado por dois homens armados na rua Heitor dos Prazeres, no bairro Nova Franca, em Franca, no dia 9 de outubro. As imagens do crime foram enviadas ao Portal GCN nesta quarta-feira, 14.

O estava em serviço no momento da abordagem. As imagens mostram quando ele para o veículo e é surpreendido por dois homens que chegam em uma motocicleta. Um deles utiliza uma arma de fogo para render a vítima.

A ação durou menos de um minuto. As imagens também mostram que, assim que os suspeitos terminam o roubo e fogem com o carro, o motorista e a passageira descem do veículo desesperados.