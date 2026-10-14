Veja o obituário desta quarta-feira, 14, em Franca:
Nome: Celina Aparecida Garcia de Andrade
Idade: 64 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Liamar Cristina Evangelista Rocha
Idade: 52 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
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