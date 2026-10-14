14 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 14, em Franca:

Nome: Celina Aparecida Garcia de Andrade 
Idade: 64 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Liamar Cristina Evangelista Rocha 
Idade: 52 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3 
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

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