Veja o obituário desta quarta-feira, 14, em Franca:

Nome: Celina Aparecida Garcia de Andrade

Idade: 64 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Liamar Cristina Evangelista Rocha

Idade: 52 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h