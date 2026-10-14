Um homem de 48 anos foi preso no fim da tarde dessa terça-feira, 13, em Franca, por dever quase R$ 50 mil em pensão alimentícia. Ele foi identificado pelo sistema Muralha Paulista, que utiliza câmeras inteligentes para auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi localizado na região do Jardim Aeroporto após ser identificado pelo sistema de monitoramento. Contra ele havia um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia.

Durante a abordagem, o homem afirmou que já sabia da existência do mandado. Ele relatou aos policiais que pagava cerca de R$ 800 por mês, mas deixou de realizar os pagamentos há algum tempo e que não tem condições de quitar o valor, que se aproxima de R$ 50 mil.