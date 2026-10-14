Um homem de 48 anos foi preso no fim da tarde dessa terça-feira, 13, em Franca, por dever quase R$ 50 mil em pensão alimentícia. Ele foi identificado pelo sistema Muralha Paulista, que utiliza câmeras inteligentes para auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça.
Segundo a Polícia Militar, o homem foi localizado na região do Jardim Aeroporto após ser identificado pelo sistema de monitoramento. Contra ele havia um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia.
Durante a abordagem, o homem afirmou que já sabia da existência do mandado. Ele relatou aos policiais que pagava cerca de R$ 800 por mês, mas deixou de realizar os pagamentos há algum tempo e que não tem condições de quitar o valor, que se aproxima de R$ 50 mil.
Diante da dívida, a Justiça determinou inicialmente o cumprimento de 30 dias de prisão em regime fechado.
Após a abordagem pela PM, o suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária de Franca, onde foi preso e ficou à disposição da Justiça.
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