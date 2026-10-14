14 de outubro de 2026
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Dívida de pensão de quase R$ 50 mil leva homem à prisão em Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca

Um homem de 48 anos foi preso no fim da tarde dessa terça-feira, 13, em Franca, por dever quase R$ 50 mil em pensão alimentícia. Ele foi identificado pelo sistema Muralha Paulista, que utiliza câmeras inteligentes para auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi localizado na região do Jardim Aeroporto após ser identificado pelo sistema de monitoramento. Contra ele havia um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia.

Durante a abordagem, o homem afirmou que já sabia da existência do mandado. Ele relatou aos policiais que pagava cerca de R$ 800 por mês, mas deixou de realizar os pagamentos há algum tempo e que não tem condições de quitar o valor, que se aproxima de R$ 50 mil. 

Diante da dívida, a Justiça determinou inicialmente o cumprimento de 30 dias de prisão em regime fechado.

Após a abordagem pela PM, o suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária de Franca, onde foi preso e ficou à disposição da Justiça.

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