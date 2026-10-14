Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas nessa terça-feira, 13, na Rodovia Felipe Calixto, em Cristais Paulista, na região de Franca.

A prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar na área rural de Cristais Paulista. O homem levantou suspeitas e foi abordado pela equipe. Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha em uma bolsa que estava com ele.

As drogas foram apreendidas e levadas à Central de Polícia Judiciária de Franca. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.