14 de outubro de 2026
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Suspeito é preso por tráfico de drogas em rodovia de Cristais

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PM
Porção apreendida pela Polícia Militar durante ação em Cristais Paulista
Porção apreendida pela Polícia Militar durante ação em Cristais Paulista

Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas nessa terça-feira, 13, na Rodovia Felipe Calixto, em Cristais Paulista, na região de Franca.

A prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar na área rural de Cristais Paulista. O homem levantou suspeitas e foi abordado pela equipe. Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha em uma bolsa que estava com ele.

As drogas foram apreendidas e levadas à Central de Polícia Judiciária de Franca. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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