Um Fiat Uno ficou ferido após bater o carro que dirigia na traseira de uma carreta estacionada na noite desta terça-feira, 13, na avenida José da Silva, no Jardim Guanabara, em Franca. O acidente aconteceu nas proximidades da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.
Segundo testemunhas, o motorista seguia no sentido Jardim Guanabara–Estação quando, por motivos ainda não esclarecidos, atingiu a traseira do veículo de carga.
Com a força do impacto, o motorista foi projetado para a frente e ficou com parte do corpo para fora do carro.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima até o Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
As causas do acidente serão apuradas.
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