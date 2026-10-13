14 de outubro de 2026
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JARDIM GUANABARA

Motorista fica ferido após bater na traseira de carreta; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Frente do carro danificada após bater na traseira de carreta no Jardim Guanabara, em Franca
Frente do carro danificada após bater na traseira de carreta no Jardim Guanabara, em Franca

Um Fiat Uno ficou ferido após bater o carro que dirigia na traseira de uma carreta estacionada na noite desta terça-feira, 13, na avenida José da Silva, no Jardim Guanabara, em Franca. O acidente aconteceu nas proximidades da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.

Segundo testemunhas, o motorista seguia no sentido Jardim Guanabara–Estação quando, por motivos ainda não esclarecidos, atingiu a traseira do veículo de carga.

Com a força do impacto, o motorista foi projetado para a frente e ficou com parte do corpo para fora do carro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima até o Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. 

As causas do acidente serão apuradas.

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