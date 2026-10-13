O Corpo de Bombeiros realizou, nesta terça-feira, 13, mais um dia de buscas pelo cabeleireiro Geraldo Margelo Toledo, de 46 anos, desaparecido desde domingo, 11, em Franca. Ele não foi localizado, e os trabalhos devem ser retomados nesta quarta-feira, 14, caso as condições climáticas permitam.
As buscas se concentraram na região do córrego Cubatão, próximo à rodovia Cândido Portinari. A suspeita é de que Geraldo tenha caído na água, mas as circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.
Desaparecimento
Geraldo saiu de casa no domingo e, desde então, não foi mais visto. As equipes de resgate iniciaram as buscas na segunda-feira, 12, mas também não conseguiram localizá-lo.
Familiares acompanham os trabalhos e aguardam informações sobre o paradeiro do cabeleireiro.
Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Geraldo pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.
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