O Corpo de Bombeiros realizou, nesta terça-feira, 13, mais um dia de buscas pelo cabeleireiro Geraldo Margelo Toledo, de 46 anos, desaparecido desde domingo, 11, em Franca. Ele não foi localizado, e os trabalhos devem ser retomados nesta quarta-feira, 14, caso as condições climáticas permitam.

As buscas se concentraram na região do córrego Cubatão, próximo à rodovia Cândido Portinari. A suspeita é de que Geraldo tenha caído na água, mas as circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.

Desaparecimento

Geraldo saiu de casa no domingo e, desde então, não foi mais visto. As equipes de resgate iniciaram as buscas na segunda-feira, 12, mas também não conseguiram localizá-lo.