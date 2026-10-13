A Câmara Municipal de Franca aprovou, na sessão desta terça-feira, 13, o projeto de lei que institui a Política Municipal de Prevenção ao Neurobullying e Inclusão das Pessoas Autistas e Neurodivergentes. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram quatro moções de aplausos, entre elas uma que celebra o título de Franca como Capital Nacional do Basquete.

De autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB), a proposta sobre neurobullying prevê ações permanentes de conscientização, orientação e inclusão para combater situações de discriminação, exclusão, constrangimento e violência relacionadas à neurodiversidade.

O projeto também institui o Dia Municipal de Conscientização e Prevenção ao Neurobullying, celebrado anualmente em 27 de dezembro. A data faz referência à Lei Berenice Piana, que estabeleceu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Pesquisador destaca importância da conscientização