13 de outubro de 2026
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Chuva forte provoca alagamentos e estragos em Batatais; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Imagem melhorada com IA
Alagamento em Batatais após forte chuva nesta terça-feira
Alagamento em Batatais após forte chuva nesta terça-feira

A forte chuva que atingiu a região de Franca nesta terça-feira, 14, provocou alagamentos e estragos em Batatais. A Avenida 14 de Maio, conhecida por registrar inundações durante temporais, voltou a ficar alagada.

De acordo com a Prefeitura, também foram registradas quedas de árvores, danos em telhados de casas e um acidente envolvendo um carro e a fiação elétrica.

Equipes da Defesa Civil estão nas ruas para atender às ocorrências e avaliar os estragos provocados pelo temporal.

Prefeitura orienta moradores

A orientação é que os moradores evitem áreas alagadas, não se aproximem de fios caídos e procurem abrigo em locais seguros durante a chuva.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil pelo telefone 153, o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Polícia Militar pelo 190.

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