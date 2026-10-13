A forte chuva que atingiu a região de Franca nesta terça-feira, 14, provocou alagamentos e estragos em Batatais. A Avenida 14 de Maio, conhecida por registrar inundações durante temporais, voltou a ficar alagada.

De acordo com a Prefeitura, também foram registradas quedas de árvores, danos em telhados de casas e um acidente envolvendo um carro e a fiação elétrica.

Equipes da Defesa Civil estão nas ruas para atender às ocorrências e avaliar os estragos provocados pelo temporal.

Prefeitura orienta moradores