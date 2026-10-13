A forte chuva que atingiu a região de Franca nesta terça-feira, 14, provocou alagamentos e estragos em Batatais. A Avenida 14 de Maio, conhecida por registrar inundações durante temporais, voltou a ficar alagada.
De acordo com a Prefeitura, também foram registradas quedas de árvores, danos em telhados de casas e um acidente envolvendo um carro e a fiação elétrica.
Equipes da Defesa Civil estão nas ruas para atender às ocorrências e avaliar os estragos provocados pelo temporal.
Prefeitura orienta moradores
A orientação é que os moradores evitem áreas alagadas, não se aproximem de fios caídos e procurem abrigo em locais seguros durante a chuva.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil pelo telefone 153, o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Polícia Militar pelo 190.
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