Uma mulher ficou ferida em um engavetamento envolvendo quatro veículos na manhã desta terça-feira, 13, na avenida Major Nicácio, na região central de Franca. A passageira de um Chevrolet Celta precisou ser socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros após a colisão.

Segundo os envolvidos, um Chevrolet Onix, um Fiat Uno e um Chevrolet Celta estavam parados no semáforo, próximo à lombada do Supermercado Irmãos Patrocínio, no sentido Centro-bairro, quando um Fiat Toro bateu na traseira do Celta.

Com o impacto, os veículos foram atingidos em sequência, provocando o engavetamento.