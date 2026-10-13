13 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSTO

Mulher fica ferida em engavetamento com 4 carros na Major Nicácio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Fila de carros envolvidos em acidente na avenida Major Nicácio, em Franca
Fila de carros envolvidos em acidente na avenida Major Nicácio, em Franca

Uma mulher ficou ferida em um engavetamento envolvendo quatro veículos na manhã desta terça-feira, 13, na avenida Major Nicácio, na região central de Franca. A passageira de um Chevrolet Celta precisou ser socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros após a colisão.

Segundo os envolvidos, um Chevrolet Onix, um Fiat Uno e um Chevrolet Celta estavam parados no semáforo, próximo à lombada do Supermercado Irmãos Patrocínio, no sentido Centro-bairro, quando um Fiat Toro bateu na traseira do Celta.

Com o impacto, os veículos foram atingidos em sequência, provocando o engavetamento.

A passageira do Celta sofreu dores lombares e recebeu atendimento dos bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O trânsito ficou lento no trecho até o atendimento da vítima e a retirada dos veículos da avenida.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários