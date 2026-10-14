Um tremor de terra registrado às 17h41 de sábado, 10, na região de Batatais, chamou a atenção de moradores do interior paulista. O abalo foi inicialmente divulgado com magnitude 3,7, a cerca de 12 quilômetros de Batatais, mas registros sismológicos posteriores apontaram magnitudes entre 3,2 e 3,4, com localização na área de Nuporanga.
Segundo o portal Volcano Discovery, 23 pessoas relataram ter sentido o tremor na região. Entre as cidades citadas nos registros estão Franca, Batatais, Nuporanga, Sales Oliveira, São José da Bela Vista, Brodowski, Restinga, Orlândia, Jardinópolis e São Joaquim da Barra.
O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) identificou um abalo de magnitude 3,2 em Nuporanga, às 17h41, no horário local. Outros registros apontaram magnitude 3,4 para o evento. As diferenças refletem informações divulgadas por diferentes plataformas de monitoramento.
Tremor foi registrado na região de Nuporanga
De acordo com informações do Volcano Discovery inicialmente indicou o tremor a aproximadamente 12 quilômetros ao norte de Batatais. Já os dados sismológicos posteriores localizaram o fenômeno na região de Nuporanga.
A profundidade do abalo não foi determinada na divulgação inicial. Registros posteriores atribuídos ao Centro de Sismologia da USP e à Rede Sismográfica Brasileira indicaram magnitudes diferentes das estimativas iniciais.
Até as informações divulgadas após a ocorrência, não havia notícias de feridos ou de danos estruturais graves provocados pelo tremor.
Franca já teve relatos de tremor em 2019
O episódio de outubro de 2026 não é o primeiro a provocar relatos de tremores em Franca e região.
Em 20 de maio de 2019, moradores de diversos bairros de Franca relataram ter sentido a terra tremer. Na ocasião, também houve relatos em cidades do Sul de Minas, como Cássia, Capetinga e Ibiraci.
O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registrou um terremoto de magnitude 3,9 em Delfinópolis (MG). Segundo as informações divulgadas na época, 37 estações detectaram o evento.
Moradores de Franca relataram movimentações em regiões como o Centro, Parque Moema, Parque dos Lima, Planalto, Vila Imperador e Totoli. Apesar do susto, a então prefeita de Delfinópolis, Suely Alves Ferreira Lemos, informou que não havia danos no município e que as balsas continuavam funcionando normalmente.
Claraval teve três registros em 2025
Outro levantamento publicado pelo GCN em agosto de 2025 apontou três tremores de terra registrados em Claraval (MG), a cerca de 22 quilômetros de Franca, durante o primeiro semestre daquele ano.
Dois abalos ocorreram em 12 de março, com magnitudes de 1,7 e 1,9. O terceiro foi registrado em 6 de junho, com magnitude de 2,3.
Os eventos foram identificados pelo Centro de Sismologia da USP e, conforme a reportagem publicada na ocasião, não foram percebidos pelos moradores.
Na mesma matéria, o sismólogo José Alexandre Araújo explicou que tremores de baixa magnitude ocorrem em diferentes regiões do Brasil devido às pressões no interior da crosta terrestre e que eventos com magnitudes entre 2 e 3 têm pouquíssimas chances de causar problemas à população.
Possível tremor em Franca foi relatado em 1988
A reportagem do GCN de agosto de 2025 também mencionou um possível tremor de terra em Franca, em 10 de novembro de 1988.
Segundo o Centro de Sismologia da USP, o fenômeno teria magnitude de 2,3, mas não havia informações suficientes para confirmar a ocorrência. Por esse motivo, o episódio não constava nos registros do órgão.
Como relatar um tremor
Moradores que tenham sentido o abalo recente podem registrar suas experiências na plataforma Sentiu aí?, do Centro de Sismologia da USP.
Os relatos ajudam os pesquisadores a comparar a percepção da população com os dados dos equipamentos de monitoramento. As informações enviadas precisam ser analisadas e associadas a eventos sísmicos confirmados.
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