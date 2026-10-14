Um tremor de terra registrado às 17h41 de sábado, 10, na região de Batatais, chamou a atenção de moradores do interior paulista. O abalo foi inicialmente divulgado com magnitude 3,7, a cerca de 12 quilômetros de Batatais, mas registros sismológicos posteriores apontaram magnitudes entre 3,2 e 3,4, com localização na área de Nuporanga.

Segundo o portal Volcano Discovery, 23 pessoas relataram ter sentido o tremor na região. Entre as cidades citadas nos registros estão Franca, Batatais, Nuporanga, Sales Oliveira, São José da Bela Vista, Brodowski, Restinga, Orlândia, Jardinópolis e São Joaquim da Barra.

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) identificou um abalo de magnitude 3,2 em Nuporanga, às 17h41, no horário local. Outros registros apontaram magnitude 3,4 para o evento. As diferenças refletem informações divulgadas por diferentes plataformas de monitoramento.

Tremor foi registrado na região de Nuporanga