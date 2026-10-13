Um motociclista sofreu uma fratura em um dos braços após perder o controle da moto e cair para evitar uma colisão contra um SUV no fim da tarde desta terça-feira, 13, na avenida Alagoas, no Jardim Paulista, na região Leste de Franca. Uma câmera de segurança registrou o acidente.

Nas imagens, o SUV aparece parado no cruzamento da avenida com a rua José Patrocínio. Em determinado momento, o motorista avançou no cruzamento, e o motociclista, que seguia no sentido Paulista–Vila Aparecida, freou bruscamente para evitar a batida.

Com a manobra, ele perdeu o controle da direção e caiu na pista, sem atingir o carro.