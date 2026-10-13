13 de outubro de 2026
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Motociclista fratura braço após frear para evitar bater em SUV

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista caído em acidente na avenida Alagoas, em Franca
Motociclista caído em acidente na avenida Alagoas, em Franca

Um motociclista sofreu uma fratura em um dos braços após perder o controle da moto e cair para evitar uma colisão contra um SUV no fim da tarde desta terça-feira, 13, na avenida Alagoas, no Jardim Paulista, na região Leste de Franca. Uma câmera de segurança registrou o acidente.

Nas imagens, o SUV aparece parado no cruzamento da avenida com a rua José Patrocínio. Em determinado momento, o motorista avançou no cruzamento, e o motociclista, que seguia no sentido Paulista–Vila Aparecida, freou bruscamente para evitar a batida.

Com a manobra, ele perdeu o controle da direção e caiu na pista, sem atingir o carro.

O motociclista foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Franca, onde recebeu atendimento por causa da fratura em um dos braços.

A motorista permaneceu no local para prestar apoio ao socorro e acompanhar o registro da ocorrência. Uma equipe de trânsito da Polícia Militar também esteve no local e registrou o caso.

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