A Prefeitura de São Joaquim da Barra, a menos de 60 quilômetros de Franca, está com inscrições abertas para o Concurso Público nº 01/2026, que prevê vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.708,81 a R$ 10.171,75, além da remuneração por plantão para médicos plantonistas.
As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de outubro, pelo site do Indepac (Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária). As taxas variam de R$ 70 a R$ 100, conforme o cargo.
Quais são os cargos disponíveis?
O concurso reúne oportunidades em diferentes áreas da administração municipal, incluindo serviços gerais, saúde, assistência social, fiscalização, educação e funções administrativas.
Entre os cargos com vagas imediatas, estão auxiliar de cozinha, fiscal de posturas, fiscal de rendas, merendeira, operador da Usina de Leite (Vaca Mecânica) e serviços gerais III, com uma vaga cada.
Na área da saúde, há quatro vagas para técnico de enfermagem e quatro para enfermeiro padrão. Também estão previstas vagas para médicos dermatologista, endocrinologista, geriatra, neurologista, oncologista e psiquiatra, com uma vaga para cada especialidade, além de duas para médico do trabalho.
Para os demais cargos, o edital prevê formação de cadastro de reserva, conforme a distribuição apresentada no documento.
A lista completa inclui ainda jardineiro, agente administrativo, agente comunitário de saúde, auxiliar de dentista, cuidador social, eletricista, motorista, vigia, assistente social, cirurgião-dentista, farmacêutico/bioquímico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, procurador, professores e outras funções.
Salários e jornada de trabalho
A carga horária varia de 10 a 44 horas semanais, conforme o cargo, com possibilidade de escalas específicas para determinadas funções.
As remunerações vão de R$ 1.708,81 a R$ 10.171,75. Para o cargo de médico plantonista, o valor informado é de R$ 1.528,86 por plantão.
A contratação será pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Como fazer a inscrição
Os interessados devem acessar o site do Indepac, preencher o cadastro e seguir as orientações disponíveis para o concurso.
- Inscrições: até 20 de outubro de 2026, às 23h59
- Taxa: de R$ 70 a R$ 100
- Prova objetiva: prevista para 1º de novembro de 2026
Inscrições e edital: https://indepac.selecao.net.br/informacoes/117/
Como será a seleção
Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, prevista para 1º de novembro.
Também haverá prova prática para os cargos de eletricista, jardineiro, motorista e operador da Usina de Leite (Vaca Mecânica). Para procurador, está prevista uma prova prático-profissional.
De acordo com as informações divulgadas sobre o concurso, a validade será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério do município.
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