A Prefeitura de São Joaquim da Barra, a menos de 60 quilômetros de Franca, está com inscrições abertas para o Concurso Público nº 01/2026, que prevê vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.708,81 a R$ 10.171,75, além da remuneração por plantão para médicos plantonistas.

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de outubro, pelo site do Indepac (Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária). As taxas variam de R$ 70 a R$ 100, conforme o cargo.

Quais são os cargos disponíveis?

O concurso reúne oportunidades em diferentes áreas da administração municipal, incluindo serviços gerais, saúde, assistência social, fiscalização, educação e funções administrativas.