Franca está sob alerta de perigo para tempestade nesta quarta-feira, 14, com previsão de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo. O aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) começou às 9h e segue até as 23h59. A previsão para os próximos dias indica pancadas de chuva e trovoadas, com acumulados que podem chegar a 9,1 milímetros na sexta-feira, 16.
Segundo o instituto, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. O alerta aponta risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Chuva deve aumentar até quinta-feira
Nesta quarta-feira, a previsão da Climatempo, previsão para Franca indica temperaturas entre 19°C e 29°C. O dia deve começar com sol e aumento de nuvens, seguido de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite.
O volume estimado é de 1,2 milímetro, segundo a Climatempo, com 71% de chance de precipitação. As rajadas de vento podem chegar a 36 km/h.
Na quinta-feira, 15, os termômetros também devem variar entre 19°C e 29°C. A previsão aponta 2,8 milímetros de chuva, com probabilidade de precipitação de 87%. São esperadas pancadas à tarde e à noite, acompanhadas de trovoadas.
Na sexta-feira, 16, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 28°C, com volume estimado de 5 milímetros de chuva. O dia deve ter muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.
Outubro já tem 88% da chuva esperada
Até esta quarta-feira, 14, Franca havia acumulado 111 milímetros de chuva em outubro de 2026, o equivalente a 88,1% da média histórica mensal, estimada em 126 milímetros.
Os dados são do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), com informações combinadas de estações meteorológicas e satélite. A média mensal considera 30 anos de dados de reanálise ERA5.
Orientações durante o temporal
O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também orienta a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o temporal.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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