Franca está sob alerta de perigo para tempestade nesta quarta-feira, 14, com previsão de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo. O aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) começou às 9h e segue até as 23h59. A previsão para os próximos dias indica pancadas de chuva e trovoadas, com acumulados que podem chegar a 9,1 milímetros na sexta-feira, 16.

Segundo o instituto, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. O alerta aponta risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Chuva deve aumentar até quinta-feira

Nesta quarta-feira, a previsão da Climatempo, previsão para Franca indica temperaturas entre 19°C e 29°C. O dia deve começar com sol e aumento de nuvens, seguido de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite.