O influenciador Lucas Rincon é acusado de rovocar danos ao campo do Poliesportivo da Vila Vitória, em Guará, a 60 km de Franca, após um evento religioso realizado na cidade. Um servidor público comissionado estava dentro da caminhonete na hora das manobras e foi exonerado na tarde desta terça-feira, 13, pela Prefeitura de Guará.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma caminhonete dando cavalos de pau no gramado do espaço público.
Nas imagens, é possível ver o motorista, que seria o irmão do também influencer César Rincon, com um passageiro. Ele realiza várias manobras no meio do campo. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 12, após uma procissão de Nossa Senhora Aparecida.
Em nota de repúdio divulgada nesta terça-feira, 13, a Câmara Municipal informou que vereadores estiveram no local pela manhã e constataram os estragos provocados pelo veículo, que comprometeram as condições de uso do campo.
Segundo a nota em conjunta dos vereadores, as imagens também mostram um servidor público recentemente nomeado para um cargo de direção na Prefeitura dentro da caminhonete durante as manobras. A Câmara defendeu que o episódio seja esclarecido e apurado pelas autoridades competentes.
O campo é utilizado por projetos sociais que oferecem atividades esportivas e também recebe jogos beneficentes de fim de ano e a tradicional Copinha, eventos que reúnem moradores e famílias do município.
"Mais do que danos materiais, o ocorrido prejudica toda a comunidade. O campo é utilizado por projetos sociais que desenvolvem atividades esportivas e também recebe jogos beneficentes de final de ano e a tradicional Copinha, eventos importantes para o esporte e a integração das famílias guaraenses."
Na nota, os vereadores destacaram que os danos prejudicam a comunidade e podem comprometer a realização das atividades no espaço.
"A recuperação do espaço exigirá tempo e recursos, enquanto crianças, jovens, atletas e toda a população correm o risco de ficar sem esse importante local de convivência e prática esportiva."
A visita ao poliesportivo contou com a presença do presidente da Câmara, Filipe Furtado, e dos vereadores Leonildo Silva, Renato Silva, Chico do Lanche e Roberto Cavalo.
Prefeitura diz que cobrará por recuperação do gramado
Em nota, a Prefeitura de Guará informou que já adotou providências para o início das medidas necessárias à recuperação do gramado, cujos gastos serão devidamente cobrados dos responsáveis.
Quanto ao funcionário público envolvido, informa que o mesmo já foi exonerado de
seu cargo.
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