O influenciador Lucas Rincon é acusado de rovocar danos ao campo do Poliesportivo da Vila Vitória, em Guará, a 60 km de Franca, após um evento religioso realizado na cidade. Um servidor público comissionado estava dentro da caminhonete na hora das manobras e foi exonerado na tarde desta terça-feira, 13, pela Prefeitura de Guará.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma caminhonete dando cavalos de pau no gramado do espaço público.

Nas imagens, é possível ver o motorista, que seria o irmão do também influencer César Rincon, com um passageiro. Ele realiza várias manobras no meio do campo. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 12, após uma procissão de Nossa Senhora Aparecida.