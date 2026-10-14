A Polícia Militar Rodoviária divulgou nessa terça-feira, 13, o balanço da Operação Padroeira 2026 que aconteceu entre sexta-feira, 9, e segunda-feira, 12, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Ao todo, o feriado terminou com 24 acidentes de trânsito, uma morte e 23 pessoas feridas nas rodovias fiscalizadas pela Polícia Militar Rodoviária na região de Franca e Ribeirão Preto.

De acordo com os dados do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv), dos 24 acidentes registrados, 21 tiveram vítimas e três não deixaram feridos.

Ao todo, foram contabilizadas 24 vítimas: 19 com ferimentos leves, quatro em estado grave e uma fatal.