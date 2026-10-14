A Polícia Militar Rodoviária divulgou nessa terça-feira, 13, o balanço da Operação Padroeira 2026 que aconteceu entre sexta-feira, 9, e segunda-feira, 12, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Ao todo, o feriado terminou com 24 acidentes de trânsito, uma morte e 23 pessoas feridas nas rodovias fiscalizadas pela Polícia Militar Rodoviária na região de Franca e Ribeirão Preto.
De acordo com os dados do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv), dos 24 acidentes registrados, 21 tiveram vítimas e três não deixaram feridos.
Ao todo, foram contabilizadas 24 vítimas: 19 com ferimentos leves, quatro em estado grave e uma fatal.
Fiscalização
Durante a operação, os policiais fiscalizaram 721 veículos e recolheram 19. Também foram recolhidos 75 documentos.
O balanço aponta ainda 3.206 autos de infração de trânsito. Entre as irregularidades registradas, estão 1.314 autuações por falta de cinto de segurança ou de dispositivos de retenção.
A fiscalização também identificou 97 infrações por ultrapassagens em locais proibidos e 256 autuações envolvendo motocicletas.
Alcoolemia
Durante o feriado, foram realizados 1.773 testes do bafômetro. O levantamento aponta três autuações por alcoolemia, 160 por recusa ao teste e um flagrante de alcoolemia.
O documento também registra 2.620 autuações por uso de telefone celular, além de 1.134 imagens captadas por radares.
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