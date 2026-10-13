O Instituto de Criminalística de São Paulo confirmou que os agrotóxicos apreendidos durante a Operação Pesticida, deflagrada em Franca em dezembro de 2025, eram falsificados. Das cinco amostras analisadas, quatro não continham o princípio ativo informado nas embalagens, enquanto a quinta apresentava substâncias diferentes das declaradas nos rótulos.

Os laudos foram solicitados pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), e integram as provas técnicas dos processos relacionados à investigação.

Para auxiliar as análises, a CropLife Brasil forneceu amostras autênticas de defensivos agrícolas e rótulos originais, utilizados como referência na comparação com os produtos apreendidos.

Processos continuam em andamento