Uma reação química envolvendo cerca de três toneladas de nitrato de amônio e outros compostos fertilizantes mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã de domingo, 11, em uma propriedade rural de São Sebastião do Paraíso (MG), a aproximadamente 75 quilômetros de Franca. O chamado foi registrado depois que os produtos começaram a liberar calor intenso.

Parte dos fertilizantes foi atingida pelo fogo. Os bags de nitrato de amônio, porém, não tiveram contato direto com as chamas. Ainda assim, a temperatura elevada foi suficiente para derreter as embalagens que armazenavam o material.

Material continua reagindo

Mesmo após o controle inicial do incidente, os produtos continuaram reagindo em contato com o oxigênio. Por isso, os bombeiros mantêm os trabalhos de resfriamento e retirada dos insumos nesta terça-feira, 13, em uma operação que exige cuidado no manuseio do material.