Um homem de 49 anos morreu em um acidente com um caminhão na tarde dessa segunda-feira, 12, na rodovia MGC-491, em São Sebastião do Paraíso (MG), a aproximadamente 75 quilômetros de Franca. A ocorrência foi registrada na altura do km 12, após o veículo sair da pista e atingir árvores e pedras.

Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia de Monte Santo de Minas (MG) para São Sebastião do Paraíso, conduzindo um cavalo mecânico Mercedes-Benz prata, acoplado a um semirreboque Randon preto.

Durante o trajeto, ao fazer uma curva à direita, ele teria perdido o controle da direção. O conjunto veicular saiu da pista pelo lado esquerdo e atingiu árvores e pedras na faixa de domínio do DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais).

Motorista foi encontrado próximo ao veículo