Um homem de 49 anos morreu em um acidente com um caminhão na tarde dessa segunda-feira, 12, na rodovia MGC-491, em São Sebastião do Paraíso (MG), a aproximadamente 75 quilômetros de Franca. A ocorrência foi registrada na altura do km 12, após o veículo sair da pista e atingir árvores e pedras.
Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia de Monte Santo de Minas (MG) para São Sebastião do Paraíso, conduzindo um cavalo mecânico Mercedes-Benz prata, acoplado a um semirreboque Randon preto.
Durante o trajeto, ao fazer uma curva à direita, ele teria perdido o controle da direção. O conjunto veicular saiu da pista pelo lado esquerdo e atingiu árvores e pedras na faixa de domínio do DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais).
Motorista foi encontrado próximo ao veículo
Quando as equipes de atendimento chegaram ao local, o condutor foi encontrado próximo ao caminhão. Profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram a morte.
O acidente também provocou a perda total da carga de fertilizantes transportada pelo veículo, que ficou completamente espalhada pela área atingida.
O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso auxiliou na retirada do corpo. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para realizar os procedimentos necessários.
Concessionária sinalizou a rodovia
Duas equipes da concessionária EPR Vias do Café também atuaram na ocorrência, prestando apoio ao atendimento e realizando a sinalização da rodovia.
O veículo foi liberado a um responsável que compareceu ao local. As circunstâncias do acidente foram registradas pela Polícia Militar.
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