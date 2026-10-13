13 de outubro de 2026
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EM FRANCA

Vídeo mostra carro quase caindo no córrego Cubatão; ASSISTA

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Carro após bater no guard-rail da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca
Carro após bater no guard-rail da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca

Uma câmera da Central de Monitoramento da Prefeitura de Franca registrou o momento em que um Volkswagen Gol bateu contra o guard-rail e quase caiu no córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca. O acidente aconteceu na noite de domingo, 11, por volta das 21h30, em frente ao McDonald’s, no viaduto Dona Quita.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o veículo atingiu a proteção em alta velocidade, após acessar a avenida pela alça da avenida Major Nicácio. Chovia no momento da batida.

Com o impacto, o carro ficou parcialmente suspenso sobre o córrego e por pouco não caiu na água. Os três ocupantes saíram rapidamente do veículo e contaram com a ajuda de motoboys para retirar o carro do local.

A Polícia e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender à ocorrência e acompanhar a situação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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