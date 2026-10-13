Uma câmera da Central de Monitoramento da Prefeitura de Franca registrou o momento em que um Volkswagen Gol bateu contra o guard-rail e quase caiu no córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca. O acidente aconteceu na noite de domingo, 11, por volta das 21h30, em frente ao McDonald’s, no viaduto Dona Quita.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o veículo atingiu a proteção em alta velocidade, após acessar a avenida pela alça da avenida Major Nicácio. Chovia no momento da batida.

Com o impacto, o carro ficou parcialmente suspenso sobre o córrego e por pouco não caiu na água. Os três ocupantes saíram rapidamente do veículo e contaram com a ajuda de motoboys para retirar o carro do local.