Um Fiat Palio tombou no fim da manhã desta terça-feira, 13, na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.
A motorista, de 46 anos, tentou fazer um retorno na via, atingiu outro veículo que estava parado e acabou tombando o carro, que ficou atravessado na avenida e bloqueou totalmente o trânsito.
Pessoas que estavam nas proximidades prestaram auxílio à motorista, que foi retirada do veículo com vida. Posteriormente, o automóvel foi removido da avenida para liberar a passagem dos veículos.
De acordo com as informações iniciais da polícia, a mulher deixou o local logo após o acidente, mas retornou posteriormente. Ela estava abalada em razão da ocorrência.
A Polícia Militar registrou a ocorrência. A motorista está com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e foi autuada pela infração prevista no Código de Trânsito.
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