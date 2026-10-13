Um Fiat Palio tombou no fim da manhã desta terça-feira, 13, na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.

A motorista, de 46 anos, tentou fazer um retorno na via, atingiu outro veículo que estava parado e acabou tombando o carro, que ficou atravessado na avenida e bloqueou totalmente o trânsito.

Pessoas que estavam nas proximidades prestaram auxílio à motorista, que foi retirada do veículo com vida. Posteriormente, o automóvel foi removido da avenida para liberar a passagem dos veículos.