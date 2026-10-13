13 de outubro de 2026
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SUSTO

Palio bate em outro carro, tomba e fecha a Abrahão Brickmann

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Hevertom Talles/GCN
Fiat Palio destruído após bater na avenida Abrahão Brickmann, em Franca
Fiat Palio destruído após bater na avenida Abrahão Brickmann, em Franca

Um Fiat Palio tombou no fim da manhã desta terça-feira, 13, na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca

A motorista, de 46 anos, tentou fazer um retorno na via, atingiu outro veículo que estava parado e acabou tombando o carro, que ficou atravessado na avenida e bloqueou totalmente o trânsito.

Pessoas que estavam nas proximidades prestaram auxílio à motorista, que foi retirada do veículo com vida. Posteriormente, o automóvel foi removido da avenida para liberar a passagem dos veículos.

De acordo com as informações iniciais da polícia, a mulher deixou o local logo após o acidente, mas retornou posteriormente. Ela estava abalada em razão da ocorrência.

A Polícia Militar registrou a ocorrência. A motorista está com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e foi autuada pela infração prevista no Código de Trânsito.

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