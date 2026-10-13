Em apenas um ano, o número de estudantes que passam o dia inteiro nas escolas municipais de Franca cresceu mais de 55%. O Programa Tempo Todo, de educação em tempo integral, atendia 966 alunos em nove unidades em 2025. Neste ano, chegou a 1.504 alunos em 12 escolas, o que equivale a quase um em cada dez dos 15.683 estudantes matriculados nas 52 escolas da rede.

A expansão é o resultado mais visível de um conjunto de ações que a Prefeitura levou adiante em 2026, em todas as etapas do ensino municipal, da creche à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao longo do ano, a rede reforçou a formação de quem ensina e acompanhou de perto o trabalho pedagógico das creches parceiras. Também abriu espaço para robótica, esporte e ciência e ampliou o acesso de quem decidiu voltar a estudar depois de adulto.

O dia inteiro na escola

O Tempo Todo foi criado em 2023, com cerca de 450 crianças de 4 e 5 anos em sete escolas. Desde então, mais que triplicou de tamanho e chegou ao Ensino Fundamental. Na jornada ampliada, a rotina se organiza em oficinas curriculares que vão de experiências científicas e jogos de raciocínio a inglês, teatro, dança e música. Para os alunos do Fundamental, o dia inclui ainda leitura, orientação de estudos e pesquisa.

O modelo chamou a atenção do Ministério da Educação. Pelo segundo ano consecutivo, a experiência de Franca foi selecionada para o Mapa de Experiências Inspiradoras de Educação Integral em Tempo Integral, organizado pelo MEC em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O programa vai continuar crescendo. Para 2027, a meta é chegar a 1.957 alunos em 15 escolas, mais que o dobro do atendimento registrado em 2025. Escolas nos jardins Planalto, Luiza, Panorama e Aeroporto II passam a receber turmas de 1º ano em período integral. Duas delas estão em reforma para acolher os novos estudantes.

Formação para quem ensina

Com mais tempo de escola, cresceu também o cuidado com a preparação de quem está na linha de frente. Em 2026, a Secretaria Municipal de Educação promoveu formações para professores, gestores e equipes administrativas e operacionais.

Em parceria com o Sesc Franca, 80 assistentes sociais, orientadores e psicólogos escolares participaram de encontros sobre mediação de conflitos e Comunicação Não Violenta. Outros 150 profissionais, aproximadamente, da rede e das creches parceiras se reuniram para discutir os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes.

Na Educação Infantil, os professores participam do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI). O programa é do Ministério da Educação e é executado pelo município em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

As creches parceiras também receberam atenção especial. O trabalho de formação e acompanhamento pedagógico envolveu 75 diretores e 83 unidades. Os encontros, realizados ao longo do ano, reuniram as equipes que atendem crianças do Berçário à Fase II para aprimorar as práticas pedagógicas e trocar experiências. Em 2027, os encontros continuam, e a pasta pretende retomar o Projeto Escaladinha.

Aprender além da sala de aula

Parte do aprendizado na rede municipal acontece fora da rotina convencional das aulas. Em 2026, o Espaço Magnético, com a Escola de Robótica, atende 850 alunos, e o projeto Bombeiro na Escola chega a cerca de 2.300 estudantes. O calendário inclui ainda visitas a espaços de ciência e cultura e projetos de Educação Ambiental, além do reforço em Matemática, Língua Portuguesa, leitura e alfabetização.

No esporte, o principal evento do ano foi a 18ª edição do Festival de Atletismo. Em setembro, ela reuniu 2.410 alunos do 5º ano de 29 escolas municipais na pista do Complexo Poliesportivo. Durante uma semana, as crianças disputaram provas de corrida, revezamento, saltos, arremesso de peso e lançamento de dardo.

Mais acesso para jovens e adultos

Na Educação de Jovens e Adultos, a rede passou a oferecer os anos iniciais do Ensino Fundamental, e a modalidade a distância ganhou escala. Eram 95 alunos em 2025 e são 225 em 2026. A projeção para o próximo ano é de 350 estudantes.

A Prefeitura também reforçou as ações de Educação Especial, alfabetização e leitura, além das avaliações diagnósticas e do apoio às aprendizagens. O acompanhamento das escolas e dos profissionais está cada vez mais próximo.