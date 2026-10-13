A dupla sertaneja Vitor & Ryaan, de Franca, grava o primeiro DVD da carreira nesta quarta-feira, 14, dois anos após o início da parceria musical. O projeto reunirá regravações de músicas consagradas e uma canção inédita, marcando uma nova etapa na trajetória dos cantores João Vitor Silva, de 24 anos, e Ryaan Carrijo de Souza Quintanilha, de 23 anos.

A história da dupla começou de maneira despretensiosa, em encontros entre amigos. Vitor, que faz a segunda voz, e Ryaan se conheceram por meio de Moisés Abdalla, um amigo em comum. Na época, Ryaan morava em São Paulo, enquanto Vitor estava na faculdade. Quando Ryaan voltou para Franca, os dois começaram a cantar juntos.

Segundo Vitor, a música era apenas uma forma de reunir os amigos, sem planos de transformar a parceria em uma carreira profissional.