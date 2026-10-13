A dupla sertaneja Vitor & Ryaan, de Franca, grava o primeiro DVD da carreira nesta quarta-feira, 14, dois anos após o início da parceria musical. O projeto reunirá regravações de músicas consagradas e uma canção inédita, marcando uma nova etapa na trajetória dos cantores João Vitor Silva, de 24 anos, e Ryaan Carrijo de Souza Quintanilha, de 23 anos.
A história da dupla começou de maneira despretensiosa, em encontros entre amigos. Vitor, que faz a segunda voz, e Ryaan se conheceram por meio de Moisés Abdalla, um amigo em comum. Na época, Ryaan morava em São Paulo, enquanto Vitor estava na faculdade. Quando Ryaan voltou para Franca, os dois começaram a cantar juntos.
Segundo Vitor, a música era apenas uma forma de reunir os amigos, sem planos de transformar a parceria em uma carreira profissional.
“No começo, era algo totalmente despretensioso. A gente se encontrava para cantar nos churrascos e encontros de amigos, sem imaginar que aquilo poderia se transformar em uma dupla”, contou.
Vídeo entre amigos abriu caminho para a dupla
A ideia de investir na parceria surgiu durante o aniversário de uma amiga em comum, quando os dois cantaram “Irmão da Lua”, de Zezé Di Camargo & Luciano. Eles gravaram a apresentação e publicaram o vídeo nas redes sociais. A repercussão entre os amigos incentivou os cantores a dar o próximo passo.
O primeiro show, porém, aconteceu de maneira inesperada. Durante um encontro em uma academia, os dois combinaram de sair para tomar uma bebida e convidaram Moisés para acompanhá-los. Em um barzinho, o amigo comentou com o proprietário que eles cantavam, o que resultou em um convite para uma apresentação na sexta-feira seguinte.
A estrutura era improvisada. A dupla tinha apenas um violão, um microfone comprado por Vitor naquele mesmo dia e um pedestal emprestado da igreja.
“A gente não tinha praticamente nada. Tínhamos apenas um violão, um microfone que eu tinha comprado naquele mesmo dia e um pedestal que peguei emprestado da igreja. Mesmo assim, fomos”, relatou Vitor.
A apresentação marcou o início da trajetória profissional dos dois. Depois daquele show, eles criaram um perfil nas redes sociais e passaram a se apresentar em barzinhos e eventos particulares, construindo gradualmente o próprio espaço no cenário musical.
Primeiro DVD marca nova etapa
Dois anos depois do início da parceria, os cantores se preparam para registrar o primeiro DVD. Para Vitor, o projeto representa a evolução de uma história que começou sem grandes expectativas.
“Quando olho para trás, vejo o quanto tudo aconteceu de forma natural. A gente começou sem estrutura, sem grandes planos e sem imaginar onde isso poderia chegar. Começamos simplesmente cantando entre amigos, e hoje estamos prestes a registrar em um DVD tudo aquilo que construímos nesses dois anos”, afirmou.
O cantor também destacou o apoio recebido ao longo da caminhada e a relação com o parceiro.
“Tudo isso a gente deve ao nosso público, aos nossos amigos e a todas as pessoas que sempre acreditaram na gente. E, principalmente, ao Ryaan, que a música me deu como irmão”, disse.
Ao concluir, Vitor resumiu a expectativa para o novo momento da dupla: “essa é a nossa história e vamos contar a nossa verdade. É só o começo”.
A gravação do DVD reunirá regravações de músicas consagradas e uma canção inédita, em um projeto que pretende apresentar ao público a história de Vitor & Ryaan por meio da música.
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