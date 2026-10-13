O cabeleireiro Geraldo Margelo Toledo, de 46 anos, segue desaparecido em Franca. Na manhã desta terça-feira, 13, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas na região do córrego Cubatão, próximo à rodovia Cândido Portinari. A suspeita é de que ele tenha caído na água.

Geraldo saiu de casa no domingo, 11, e, desde então, não foi mais visto. Até o momento, as circunstâncias do desaparecimento não foram esclarecidas.

As equipes de resgate iniciaram os trabalhos na segunda-feira, 12, percorrendo trechos da região em busca do cabeleireiro. Como ele não foi localizado, as buscas continuaram nesta terça-feira.