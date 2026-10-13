Um homem identificado como Luiz Antônio Paulino, conhecido como “Luizão”, foi morto a facadas na tarde de domingo, 11, após uma discussão em um bar em Igarapava, na região de Franca. O suspeito foi contido por pessoas que estavam nas proximidades e preso em flagrante pela Polícia Civil.

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito tocava um instrumento no estabelecimento quando Luizão teria se aproximado e iniciado uma discussão.

Após o desentendimento, o homem deixou o bar, mas retornou pouco tempo depois armado com uma faca. Em seguida, atacou a vítima com golpes.