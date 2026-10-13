Um homem identificado como Luiz Antônio Paulino, conhecido como “Luizão”, foi morto a facadas na tarde de domingo, 11, após uma discussão em um bar em Igarapava, na região de Franca. O suspeito foi contido por pessoas que estavam nas proximidades e preso em flagrante pela Polícia Civil.
Segundo relatos de testemunhas, o suspeito tocava um instrumento no estabelecimento quando Luizão teria se aproximado e iniciado uma discussão.
Após o desentendimento, o homem deixou o bar, mas retornou pouco tempo depois armado com uma faca. Em seguida, atacou a vítima com golpes.
Mesmo ferido, Luizão conseguiu entrar no próprio veículo e percorrer aproximadamente 20 metros. Na sequência, morreu, e o carro bateu contra uma árvore.
Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito também teria tentado atacar o proprietário do bar. Pessoas que estavam nas proximidades conseguiram contê-lo até a chegada das autoridades, impedindo que ele deixasse o local.
Suspeito foi preso em flagrante
A Polícia Militar e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local. As equipes aguardaram a chegada da Perícia, responsável pelos levantamentos necessários para auxiliar na investigação.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Igarapava, onde foi preso em flagrante.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a motivação e as circunstâncias do homicídio.
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