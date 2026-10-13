13 de outubro de 2026
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REGIÃO DE FRANCA

Homem morre após discutir em bar, ser esfaqueado e bater o carro

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Polícia Militar durante atendimento da ocorrência que terminou em morte em Igarapava
Polícia Militar durante atendimento da ocorrência que terminou em morte em Igarapava

Um homem identificado como Luiz Antônio Paulino, conhecido como “Luizão”, foi morto a facadas na tarde de domingo, 11, após uma discussão em um bar em Igarapava, na região de Franca. O suspeito foi contido por pessoas que estavam nas proximidades e preso em flagrante pela Polícia Civil.

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito tocava um instrumento no estabelecimento quando Luizão teria se aproximado e iniciado uma discussão.

Após o desentendimento, o homem deixou o bar, mas retornou pouco tempo depois armado com uma faca. Em seguida, atacou a vítima com golpes.

Mesmo ferido, Luizão conseguiu entrar no próprio veículo e percorrer aproximadamente 20 metros. Na sequência, morreu, e o carro bateu contra uma árvore.

Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito também teria tentado atacar o proprietário do bar. Pessoas que estavam nas proximidades conseguiram contê-lo até a chegada das autoridades, impedindo que ele deixasse o local.

Suspeito foi preso em flagrante

A Polícia Militar e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local. As equipes aguardaram a chegada da Perícia, responsável pelos levantamentos necessários para auxiliar na investigação.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Igarapava, onde foi preso em flagrante.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a motivação e as circunstâncias do homicídio.

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