13 de outubro de 2026
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FATALIDADE

Homem de 73 anos morre atropelado por carro na Portinari

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Carro envolvido no atropelamento que vitimou um homem de 73 anos na Rodovia Cândido Portinari, em Batatais
Carro envolvido no atropelamento que vitimou um homem de 73 anos na Rodovia Cândido Portinari, em Batatais

Um homem de 73 anos morreu após ser atropelado por um carro na noite dessa segunda-feira, 12, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 353, em Batatais.

Segundo a ViaPaulista, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu por volta das 18h59. A motorista de um Chevrolet Onix relatou que seguia no sentido Batatais-Franca quando foi surpreendida pelo pedestre atravessando a pista.

A condutora afirmou que não teve tempo suficiente para frear ou desviar e atingiu o idoso.

Após o atropelamento, a vítima ficou caída entre a faixa 1 e o canteiro central. A motorista parou o veículo na rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo foi retirado do local cerca de quatro horas após o acidente.

As causas do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.

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