Um homem de 73 anos morreu após ser atropelado por um carro na noite dessa segunda-feira, 12, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 353, em Batatais.
Segundo a ViaPaulista, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu por volta das 18h59. A motorista de um Chevrolet Onix relatou que seguia no sentido Batatais-Franca quando foi surpreendida pelo pedestre atravessando a pista.
A condutora afirmou que não teve tempo suficiente para frear ou desviar e atingiu o idoso.
Após o atropelamento, a vítima ficou caída entre a faixa 1 e o canteiro central. A motorista parou o veículo na rodovia.
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo foi retirado do local cerca de quatro horas após o acidente.
As causas do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.
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