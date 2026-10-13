Uma motocicleta Yamaha Fazer foi furtada por volta das 23h do último sábado, 10, no bairro São Joaquim, em Franca. O veículo estava estacionado em frente a uma residência quando foi levado pelo suspeito, cuja ação foi registrada por uma câmera de segurança.
Nas imagens, o homem aparece caminhando pela calçada até se aproximar da motocicleta. Em seguida, subiu no veículo, conseguiu destravá-lo e começou a empurrá-lo pela rua. Depois, ligou o motor e fugiu.
No momento do furto, a via estava pouco movimentada. Apenas outra motocicleta passou pelo local durante a ação.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso.
Informações podem ajudar na identificação
Quem tiver informações que possam ajudar a identificar o suspeito ou recuperar a motocicleta pode entrar em contato anonimamente com a Polícia Civil pelo telefone 181.
O proprietário também disponibilizou o número (16) 99262-6172 para receber informações sobre o paradeiro do veículo.
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