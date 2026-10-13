Uma motocicleta Yamaha Fazer foi furtada por volta das 23h do último sábado, 10, no bairro São Joaquim, em Franca. O veículo estava estacionado em frente a uma residência quando foi levado pelo suspeito, cuja ação foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, o homem aparece caminhando pela calçada até se aproximar da motocicleta. Em seguida, subiu no veículo, conseguiu destravá-lo e começou a empurrá-lo pela rua. Depois, ligou o motor e fugiu.

No momento do furto, a via estava pouco movimentada. Apenas outra motocicleta passou pelo local durante a ação.