13 de outubro de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

Yamaha Fazer é furtada durante a noite no São Joaquim; VEJA

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso durante o furto da motocicleta no bairro São Joaquim, em Franca
Criminoso durante o furto da motocicleta no bairro São Joaquim, em Franca

Uma motocicleta Yamaha Fazer foi furtada por volta das 23h do último sábado, 10, no bairro São Joaquim, em Franca. O veículo estava estacionado em frente a uma residência quando foi levado pelo suspeito, cuja ação foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, o homem aparece caminhando pela calçada até se aproximar da motocicleta. Em seguida, subiu no veículo, conseguiu destravá-lo e começou a empurrá-lo pela rua. Depois, ligou o motor e fugiu.

No momento do furto, a via estava pouco movimentada. Apenas outra motocicleta passou pelo local durante a ação.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso.

Informações podem ajudar na identificação

Quem tiver informações que possam ajudar a identificar o suspeito ou recuperar a motocicleta pode entrar em contato anonimamente com a Polícia Civil pelo telefone 181.

O proprietário também disponibilizou o número (16) 99262-6172 para receber informações sobre o paradeiro do veículo.

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