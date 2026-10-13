13 de outubro de 2026
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DENÚNCIA ANÔNIMA

Jovem é detido em Franca com moto furtada avaliada em R$ 40 mil

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado

Um jovem foi detido pela Polícia Militar nessa segunda-feira, 12, em Franca, após ser encontrado com uma motocicleta importada de 1.200 cilindradas, avaliada em mais de R$ 40 mil e com registro de furto em Uberaba (MG).

A equipe policial foi até o endereço indicado após receber uma denúncia anônima de que o rapaz estaria com a motocicleta. Com autorização da irmã dele, os policiais entraram no imóvel e consultaram o número do chassi, que confirmou o registro de furto do veículo em Minas Gerais.

Questionado, o jovem confirmou que estava com a moto e afirmou ter pago R$ 22 mil por ela. No entanto, não apresentou comprovante da compra.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já era conhecido nos meios policiais e teria escapado de pelo menos três tentativas de abordagem anteriores.

A motocicleta foi apreendida, e o rapaz foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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