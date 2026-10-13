Um jovem foi detido pela Polícia Militar nessa segunda-feira, 12, em Franca, após ser encontrado com uma motocicleta importada de 1.200 cilindradas, avaliada em mais de R$ 40 mil e com registro de furto em Uberaba (MG).

A equipe policial foi até o endereço indicado após receber uma denúncia anônima de que o rapaz estaria com a motocicleta. Com autorização da irmã dele, os policiais entraram no imóvel e consultaram o número do chassi, que confirmou o registro de furto do veículo em Minas Gerais.

Questionado, o jovem confirmou que estava com a moto e afirmou ter pago R$ 22 mil por ela. No entanto, não apresentou comprovante da compra.