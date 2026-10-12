12 de outubro de 2026
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CAPELINHA

Procissão reúne fiéis em Franca: 'união, gratidão e esperança'

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Higor Goulart/GCN
Multidão durante a procissão em frente à Capelinha, em Franca
Multidão durante a procissão em frente à Capelinha, em Franca

Centenas de fiéis participaram da procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na tarde desta segunda-feira, 12, em Franca. A celebração, organizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, reuniu devotos de diferentes idades no Dia da Padroeira do Brasil.

Atiradores do Tiro de Guerra participaram da celebração levando a imagem da santa.

Fé e devoção

Entre os participantes estava a publicitária Isabella de Almeida, que participou pela primeira vez da procissão da Capelinha. Para ela, a experiência foi uma oportunidade de expressar a fé e acompanhar de perto uma das celebrações religiosas de Franca.

“É a primeira vez que participo da procissão da Capelinha e está sendo uma experiência muito especial. É emocionante ver tantas pessoas reunidas pela fé, caminhando juntas para homenagear a Virgem Maria. É um momento de união, gratidão e esperança”, afirmou Isabella.

Caminho

A procissão começou por volta das 17h30, em frente à igreja, após a missa das 16h. Os participantes seguiram pela rua Distrito Federal e, depois, pela rua São Paulo, até o cruzamento com a avenida Alagoas.

O percurso continuou pela rotatória da Caixa D’Água e pela avenida Brasil, até o retorno à rua Distrito Federal. A caminhada terminou por volta das 18h30.

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