Centenas de fiéis participaram da procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na tarde desta segunda-feira, 12, em Franca. A celebração, organizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, reuniu devotos de diferentes idades no Dia da Padroeira do Brasil.
Atiradores do Tiro de Guerra participaram da celebração levando a imagem da santa.
Fé e devoção
Entre os participantes estava a publicitária Isabella de Almeida, que participou pela primeira vez da procissão da Capelinha. Para ela, a experiência foi uma oportunidade de expressar a fé e acompanhar de perto uma das celebrações religiosas de Franca.
“É a primeira vez que participo da procissão da Capelinha e está sendo uma experiência muito especial. É emocionante ver tantas pessoas reunidas pela fé, caminhando juntas para homenagear a Virgem Maria. É um momento de união, gratidão e esperança”, afirmou Isabella.
Caminho
A procissão começou por volta das 17h30, em frente à igreja, após a missa das 16h. Os participantes seguiram pela rua Distrito Federal e, depois, pela rua São Paulo, até o cruzamento com a avenida Alagoas.
O percurso continuou pela rotatória da Caixa D’Água e pela avenida Brasil, até o retorno à rua Distrito Federal. A caminhada terminou por volta das 18h30.
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