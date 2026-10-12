Centenas de fiéis participaram da procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na tarde desta segunda-feira, 12, em Franca. A celebração, organizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, reuniu devotos de diferentes idades no Dia da Padroeira do Brasil.

Atiradores do Tiro de Guerra participaram da celebração levando a imagem da santa.

Fé e devoção