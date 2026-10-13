As obras de drenagem e alargamento dos córregos dos Bagres e Cubatão e as intervenções no Jardim Palmeiras, em Franca, terão novas etapas a partir da próxima semana. Com investimento de R$ 40 milhões, os trabalhos são realizados por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal e buscam reduzir os riscos de inundações no município.

As intervenções estão em diferentes fases. No Córrego dos Bagres, as equipes trabalham nas duas margens da avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, onde o trânsito permanece em meia pista devido à movimentação de trabalhadores e máquinas.

Obras no Córrego dos Bagres

Para a próxima semana, estão previstas a montagem de uma ensecadeira no interior do canal, a regularização do fundo e o início do assentamento de peças pré-moldadas.