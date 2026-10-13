As obras de drenagem e alargamento dos córregos dos Bagres e Cubatão e as intervenções no Jardim Palmeiras, em Franca, terão novas etapas a partir da próxima semana. Com investimento de R$ 40 milhões, os trabalhos são realizados por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal e buscam reduzir os riscos de inundações no município.
As intervenções estão em diferentes fases. No Córrego dos Bagres, as equipes trabalham nas duas margens da avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, onde o trânsito permanece em meia pista devido à movimentação de trabalhadores e máquinas.
Obras no Córrego dos Bagres
Para a próxima semana, estão previstas a montagem de uma ensecadeira no interior do canal, a regularização do fundo e o início do assentamento de peças pré-moldadas.
A ensecadeira é uma estrutura provisória utilizada para isolar a área de intervenção do fluxo de água, o que facilita a execução dos serviços.
Nos últimos dias, as equipes trabalharam na confecção das formas das vigas de encabeçamento e concluíram as perfurações necessárias para a instalação dos tubulões. A demolição das estruturas de concreto nas laterais do córrego também avançou e está na fase final.
Além disso, teve início o cravamento de pranchas metálicas na margem direita, para quem segue em direção ao shopping.
Intervenções no Jardim Palmeiras
No Jardim Palmeiras, os trabalhos realizados até esta sexta-feira se concentraram na limpeza dos gabiões e na conclusão da caixa de passagem nas proximidades do dissipador.
A partir da próxima semana, está previsto o início dos serviços para a construção de uma travessia na rua Anésio Basílio dos Santos.
Obras no Córrego Cubatão
Em trecho próximo ao Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), a empresa responsável concluiu o rebaixamento do nível e o alargamento do canal. Também foram instalados tapumes de proteção.
Na próxima semana, os trabalhos devem avançar com a execução da estrutura de jet grouting, técnica utilizada para reforçar e estabilizar o solo.
Nesta etapa, os serviços serão realizados no lado da unidade II do Uni-Facef, no sentido da avenida Major Nicácio e do Sesc.
Atenção ao trânsito
Em razão das intervenções, a Secretaria de Segurança orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção às interdições e a seguirem as normas de trânsito.
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