Câmeras de segurança registraram o momento em que um Chevrolet Celta bateu contra uma casa na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta das 3h25, na rua João Cândido Ferreira, na Vila Industrial, em Franca. Segundo o morador, o veículo estava sem farol.

A batida provocou danos ao imóvel, que, segundo o morador, havia passado por uma reforma cerca de um mês antes do acidente.

Imagens podem ajudar na identificação

O registro das câmeras de segurança mostra a colisão e pode ajudar a identificar o motorista. O morador busca informações que permitam localizar o responsável pelos prejuízos.