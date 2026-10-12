12 de outubro de 2026
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VILA INDUSTRIAL

Celta bate contra casa durante a madrugada e motorista foge; VEJA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Estragos em muro de casa após batida de carro na Vila Industrial, em Franca
Estragos em muro de casa após batida de carro na Vila Industrial, em Franca

Câmeras de segurança registraram o momento em que um Chevrolet Celta bateu contra uma casa na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta das 3h25, na rua João Cândido Ferreira, na Vila Industrial, em Franca. Segundo o morador, o veículo estava sem farol.

A batida provocou danos ao imóvel, que, segundo o morador, havia passado por uma reforma cerca de um mês antes do acidente.

Imagens podem ajudar na identificação

O registro das câmeras de segurança mostra a colisão e pode ajudar a identificar o motorista. O morador busca informações que permitam localizar o responsável pelos prejuízos.

Após a colisão, o motorista deixou o local, e o morador ficou com os danos causados à residência.

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