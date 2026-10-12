Câmeras de segurança registraram o momento em que um Chevrolet Celta bateu contra uma casa na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta das 3h25, na rua João Cândido Ferreira, na Vila Industrial, em Franca. Segundo o morador, o veículo estava sem farol.
A batida provocou danos ao imóvel, que, segundo o morador, havia passado por uma reforma cerca de um mês antes do acidente.
Imagens podem ajudar na identificação
O registro das câmeras de segurança mostra a colisão e pode ajudar a identificar o motorista. O morador busca informações que permitam localizar o responsável pelos prejuízos.
Após a colisão, o motorista deixou o local, e o morador ficou com os danos causados à residência.
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