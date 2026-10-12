O Franca Basquete venceu o Mogi por 68 a 66 nesta segunda-feira, 12, no ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes (SP), pelo terceiro jogo da final do Campeonato Paulista de Basquete. Com a primeira vitória na série, o time francano diminuiu a desvantagem para 2 a 1 e manteve a disputa pelo título aberta. A partida foi decidida nos segundos finais, com dois lances livres convertidos por Reynan.

O início foi favorável ao Mogi, que aproveitou o apoio da torcida e a possibilidade de fechar a série para impor ritmo acelerado no ataque. Com sete pontos de Brite e outros sete de Dikembe, os donos da casa venceram o primeiro período por 24 a 15.

Pelo Franca, Luciano Parodi, com seis pontos, e David Jackson, com quatro, foram os principais destaques ofensivos na etapa inicial.

Franca reage e encosta no placar