O Franca Basquete venceu o Mogi por 68 a 66 nesta segunda-feira, 12, no ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes (SP), pelo terceiro jogo da final do Campeonato Paulista de Basquete. Com a primeira vitória na série, o time francano diminuiu a desvantagem para 2 a 1 e manteve a disputa pelo título aberta. A partida foi decidida nos segundos finais, com dois lances livres convertidos por Reynan.
O início foi favorável ao Mogi, que aproveitou o apoio da torcida e a possibilidade de fechar a série para impor ritmo acelerado no ataque. Com sete pontos de Brite e outros sete de Dikembe, os donos da casa venceram o primeiro período por 24 a 15.
Pelo Franca, Luciano Parodi, com seis pontos, e David Jackson, com quatro, foram os principais destaques ofensivos na etapa inicial.
Franca reage e encosta no placar
No segundo período, o Franca melhorou o desempenho defensivo e ofensivo. A equipe marcou 21 pontos, contra 18 do adversário, e reduziu a diferença de nove para seis pontos. O primeiro tempo terminou com vantagem do Mogi por 42 a 36.
Georginho de Paula liderou os donos da casa na primeira metade do jogo, com dez pontos, seguido por Daniel Von Haydin, com oito. Pelo Franca, Rafael Mineiro anotou nove pontos, enquanto Andrezão e David Jackson contribuíram com oito e sete, respectivamente.
Após o intervalo, o time francano intensificou a marcação e provocou erros do ataque mogiano, que marcou apenas dez pontos no terceiro período.
Apesar da melhora defensiva, o Franca teve dificuldades para converter as oportunidades no ataque e anotou 14 pontos na parcial. Mesmo assim, venceu o período por 14 a 10 e diminuiu a desvantagem para apenas dois pontos: 52 a 50.
Reynan decide nos segundos finais
No último quarto, o Franca manteve a reação e voltou a vencer a parcial, desta vez por 18 a 14. Com isso, confirmou a vitória por 68 a 66.
O lance decisivo ocorreu a cinco segundos do fim. Após sofrer uma falta, Reynan converteu os dois lances livres e colocou o Franca em vantagem. Na sequência, Georginho teve a oportunidade de empatar ou virar o jogo para o Mogi, mas foi marcado por Reynan e Andrezão e errou a tentativa.
Georginho terminou como principal destaque individual do Mogi, com um duplo-duplo de 21 pontos e dez rebotes.
Pelo Franca, Andrezão e Rafael Mineiro marcaram 16 pontos cada. Reynan fechou a partida com 15 pontos e sete rebotes, enquanto Luciano Parodi anotou 12 pontos e distribuiu nove assistências. David Jackson contribuiu com nove pontos e sete rebotes.
Decisão volta ao Pedrocão
Com o resultado, o Franca leva a decisão de volta para casa e tenta igualar a série. O quarto jogo da final será disputado nesta quinta-feira, 15, às 20h, no ginásio “Pedrocão”, em Franca.
Se necessário, o quinto confronto está previsto para sexta-feira, 16, também às 20h, no mesmo local.
O Mogi chega ao quarto jogo com vantagem de 2 a 1 e precisa de mais uma vitória para conquistar o título paulista. O Franca busca vencer os dois próximos confrontos para ficar com a taça.
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