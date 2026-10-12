12 de outubro de 2026
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ZONA OESTE

Festa do Dia das Crianças reúne 270 pessoas em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Crianças durante festa na Vila São Sebastião, em Franca, no sábado
Crianças durante festa na Vila São Sebastião, em Franca, no sábado

Uma festa em comemoração ao Dia das Crianças reuniu 270 pessoas, entre 170 crianças e 100 adultos, no último sábado, 10, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca. A iniciativa ofereceu brincadeiras, comidas e distribuição de brinquedos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O evento foi realizado na rua Augustinho Coelho Paris, nº 1.166, pela Missão Manacás, frente social do Instituto Encanto dos Manacás, em parceria com o estabelecimento e apoio do Moto Clube Insanos.

Com autorização da Prefeitura para o fechamento da via, o espaço foi utilizado para receber as famílias e realizar as atividades gratuitas.

Durante a festa, as crianças puderam brincar em três pula-pulas. Também foram servidos pipoca, algodão-doce, picolé, bolo, cachorro-quente, suco e refrigerante. Ao final, cada criança recebeu um brinquedo e uma sacolinha surpresa.

Voluntários participaram da organização

A realização contou com integrantes da direção e do conselho consultivo do Instituto Encanto dos Manacás, guardiões, voluntários da comissão social e colaboradores esporádicos.

A equipe também teve a participação de 15 voluntários do MEI MEI e sete integrantes do Moto Clube Insanos, que auxiliaram na organização e no atendimento ao público.

A ação foi direcionada a crianças de famílias com poucos recursos e em situação de vulnerabilidade social da Vila São Sebastião, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e convivência.

Segundo o Instituto Encanto dos Manacás, iniciativas desse tipo buscam ampliar as oportunidades de brincadeira e diversão, oferecer acolhimento e fortalecer os vínculos entre crianças, famílias e voluntários.

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