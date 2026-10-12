Uma festa em comemoração ao Dia das Crianças reuniu 270 pessoas, entre 170 crianças e 100 adultos, no último sábado, 10, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca. A iniciativa ofereceu brincadeiras, comidas e distribuição de brinquedos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O evento foi realizado na rua Augustinho Coelho Paris, nº 1.166, pela Missão Manacás, frente social do Instituto Encanto dos Manacás, em parceria com o estabelecimento e apoio do Moto Clube Insanos.

Com autorização da Prefeitura para o fechamento da via, o espaço foi utilizado para receber as famílias e realizar as atividades gratuitas.