Uma festa em comemoração ao Dia das Crianças reuniu 270 pessoas, entre 170 crianças e 100 adultos, no último sábado, 10, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca. A iniciativa ofereceu brincadeiras, comidas e distribuição de brinquedos para famílias em situação de vulnerabilidade social.
O evento foi realizado na rua Augustinho Coelho Paris, nº 1.166, pela Missão Manacás, frente social do Instituto Encanto dos Manacás, em parceria com o estabelecimento e apoio do Moto Clube Insanos.
Com autorização da Prefeitura para o fechamento da via, o espaço foi utilizado para receber as famílias e realizar as atividades gratuitas.
Durante a festa, as crianças puderam brincar em três pula-pulas. Também foram servidos pipoca, algodão-doce, picolé, bolo, cachorro-quente, suco e refrigerante. Ao final, cada criança recebeu um brinquedo e uma sacolinha surpresa.
Voluntários participaram da organização
A realização contou com integrantes da direção e do conselho consultivo do Instituto Encanto dos Manacás, guardiões, voluntários da comissão social e colaboradores esporádicos.
A equipe também teve a participação de 15 voluntários do MEI MEI e sete integrantes do Moto Clube Insanos, que auxiliaram na organização e no atendimento ao público.
A ação foi direcionada a crianças de famílias com poucos recursos e em situação de vulnerabilidade social da Vila São Sebastião, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e convivência.
Segundo o Instituto Encanto dos Manacás, iniciativas desse tipo buscam ampliar as oportunidades de brincadeira e diversão, oferecer acolhimento e fortalecer os vínculos entre crianças, famílias e voluntários.
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