A Associação Atlética Francana completa 114 anos nesta segunda-feira, 12, com o planejamento voltado à próxima temporada e à busca por resultados dentro de campo. O clube prepara os elencos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”, e o Campeonato Paulista da Série A3, com a meta de formar equipes competitivas e colocar o acesso entre as prioridades da equipe principal.

O presidente Fransérgio Garcia destacou o trabalho de preparação e projetou uma temporada que aproxime novamente o torcedor do estádio “Lanchão”.

“Estamos preparando dois times competitivos, um para a Copinha e um para o Campeonato Paulista da Série A3. Você, torcedor, vai ter o orgulho de voltar ao Lanchão e ver um time competitivo da Associação Atlética Francana”, disse o dirigente, em mensagem divulgada nas redes sociais do clube.