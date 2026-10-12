A Associação Atlética Francana completa 114 anos nesta segunda-feira, 12, com o planejamento voltado à próxima temporada e à busca por resultados dentro de campo. O clube prepara os elencos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”, e o Campeonato Paulista da Série A3, com a meta de formar equipes competitivas e colocar o acesso entre as prioridades da equipe principal.
O presidente Fransérgio Garcia destacou o trabalho de preparação e projetou uma temporada que aproxime novamente o torcedor do estádio “Lanchão”.
“Estamos preparando dois times competitivos, um para a Copinha e um para o Campeonato Paulista da Série A3. Você, torcedor, vai ter o orgulho de voltar ao Lanchão e ver um time competitivo da Associação Atlética Francana”, disse o dirigente, em mensagem divulgada nas redes sociais do clube.
Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, Fransérgio afirmou que a diretoria está montando o elenco para a Série A3 com jogadores que participaram da campanha do acesso, atletas experientes e jogadores de Franca que atuam em outros clubes.
“Estamos trazendo alguns jogadores experientes, alguns jogadores do acesso, mesclando com essa base daquele time que subiu, da Série A3. Temos uma base daquele time que conquistou o acesso, mais o Marquinhos, que é o volante que veio depois do acesso. É um cara muito experiente, um jogador muito bom, que é da cidade”.
Goleiro Douglas Borges está perto de acerto
O presidente também revelou que a Francana está em fase final de negociação para contratar o goleiro Douglas Borges, natural de Franca, que foi campeão brasileiro pelo Botafogo, do Rio de Janeiro.
“Estamos negociando um goleiro que foi campeão brasileiro pelo Botafogo, do Rio de Janeiro, o Douglas, que é daqui de Franca. Estamos em fase final de acerto, mas está praticamente fechado”, afirmou.
Fransérgio reforçou que a intenção da diretoria é montar um time capaz de brigar pelas primeiras posições da Série A3. O acesso, segundo ele, é o principal objetivo do clube.
“É um time que vai brigar lá em cima. Nós não estamos montando um time para brigar lá embaixo, não, igual foi esse último ano. É um time para brigar lá em cima. O acesso é obsessão”, declarou.
Francana define últimos nomes para a Copinha
Paralelamente à preparação da equipe principal, a Francana trabalha na formação do elenco que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O grupo reúne atletas de Franca e de outras regiões, jogadores selecionados em um processo seletivo e nomes indicados por empresários.
Segundo Fransérgio, o técnico Lucas Bahia avalia que a equipe poderá apresentar um nível semelhante ou superior ao do grupo que disputou a última edição do torneio.
“É um time competitivo, bastante competitivo, com atletas de fora e atletas da cidade. Nós fizemos um processo seletivo, além de atletas de empresários que foram selecionados. De acordo com o técnico Lucas Bahia, é um time igual ou melhor do que esse último que disputou a Copa São Paulo”, afirmou o presidente.
O dirigente ponderou, porém, que a avaliação sobre a qualidade do elenco precisará ser confirmada em campo. “Claro que futebol é só dentro do campo, mas será um time bastante competitivo”, acrescentou.
O clube já selecionou 36 atletas inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da Federação Paulista de Futebol, mas a relação definitiva para a Copinha ainda não foi fechada.
A previsão é manter entre 26 e 28 jogadores.
“Temos 36 atletas escolhidos para o BID, mas não teremos 36 atletas na Copinha. O máximo são 30. Desses 36, vamos ficar com aproximadamente 26, no máximo 28. Dez não serão escolhidos”, explicou.
A escolha final será feita mais perto do início da competição, com base no desempenho dos jogadores durante os treinamentos e na avaliação de possíveis lesões.
“Daqui até lá, nos treinamentos, alguém pode machucar, e vamos ver quem estará melhor. Os escolhidos para a Copinha serão definidos só no final”, completou.
Paixão alviverde
O clube não realizou nenhum evento comemorativo à data. A maior glória da centenária agremiação foi em 1977, quando foi campeão da “segundona” e conquistou o acesso para a elite do futebol paulista sobre o Araçatuba, no estádio Lanchão, por 2 a 1. A equipe permaneceu por cinco anos na primeira divisão e depois alternou nas divisões inferiores do campeonato estadual.
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