A chuva não impediu que centenas de fiéis participassem das celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nesta segunda-feira, 12, em Franca. Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, os devotos lotaram a igreja durante as missas da manhã, enquanto parte do público acompanhou as celebrações do lado de fora, sob guarda-chuvas.

Para os fiéis, a devoção à santa representa proteção, amparo e intercessão. A data também foi marcada por homenagens familiares e por iniciativas que levam a imagem da Padroeira a pessoas que não conseguem visitar o Santuário Nacional de Aparecida.

Uma fiel aproveitou a celebração para realizar um desejo da mãe, que morreu há três anos e cantava na Capelinha.