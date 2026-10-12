12 de outubro de 2026
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DEVOÇÃO

Fiéis encaram chuva e lotam Capelinha: 'Padroeira da nossa vida'

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Higor Goulart/GCN
Público na Capelinha durante a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em Franca
Público na Capelinha durante a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em Franca

A chuva não impediu que centenas de fiéis participassem das celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nesta segunda-feira, 12, em Franca. Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, os devotos lotaram a igreja durante as missas da manhã, enquanto parte do público acompanhou as celebrações do lado de fora, sob guarda-chuvas.

Para os fiéis, a devoção à santa representa proteção, amparo e intercessão. A data também foi marcada por homenagens familiares e por iniciativas que levam a imagem da Padroeira a pessoas que não conseguem visitar o Santuário Nacional de Aparecida.

Uma fiel aproveitou a celebração para realizar um desejo da mãe, que morreu há três anos e cantava na Capelinha.

“Esse ano eu vim para realizar o sonho da minha mãe, que esse ano faz três anos que ela faleceu e ela cantava aqui na Capelinha. Mesmo de chuva, eu quis enfrentar. Ela abençoa a vida da gente, né? Com chuva, com sol, a gente vem mesmo pedir ajuda”, contou.

Imagem percorre igrejas e instituições

A devoção a Nossa Senhora Aparecida também se estende a diferentes pontos de Franca por meio de uma missão conduzida por Sérgio Silva e Elaine Muniz, moradores da cidade e integrantes da Campanha dos Devotos.

Em junho, os dois foram ao Santuário Nacional de Aparecida buscar uma imagem da Padroeira. Desde então, ela percorre igrejas, comunidades e instituições, levando momentos de oração e devoção a pessoas que nem sempre conseguem viajar até o santuário.

Para Sérgio, participar da iniciativa é uma forma de expressar a importância da santa em sua vida.

“A Padroeira na nossa vida, assim, é tudo, né? Deus é acima de tudo. A gente busca ela todo ano lá em Aparecida, porque somos da família dos devotos”, afirmou.

A imagem já passou pelo Hospital do Câncer, pelo Lar São Vicente, pelo Lar de Ofélia e por casas de devotos. Segundo Elaine, o objetivo é aproximar a Padroeira de quem enfrenta dificuldades para se deslocar até Aparecida.

“Nós temos a missão de trazer Nossa Senhora para as pessoas que não têm condições de ir até o santuário. Então, ela está conosco nesse período de julho até novembro e tem visitado vários lugares”, explicou.

Elaine resume a proposta da missão como uma forma de levar conforto e fé a quem não pode visitar o santuário.

“Se você não tem condição de ir até a mãe, a mãe vem até você”, disse.

A imagem deve permanecer em Franca até novembro, quando será devolvida ao Santuário Nacional de Aparecida. Até lá, as visitas a diferentes comunidades da cidade continuam.

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