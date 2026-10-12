12 de outubro de 2026
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Pinhais FC promove festa para crianças nesta segunda-feira

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Doces serão distribuídos para as crianças durante o evento nesta segunda-feira
Doces serão distribuídos para as crianças durante o evento nesta segunda-feira

O Pinhais FC promove nesta segunda-feira, 12, uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, no Parque dos Pinhais, em Franca. A programação será realizada das 12h às 17h, na rua das Grevilhas, com brinquedos infláveis, brincadeiras esportivas e distribuição de guloseimas.

A festa contará com pipoca, chicletes, balas e refrigerantes, além de atividades recreativas voltadas ao público infantil.

A proposta é oferecer uma tarde de lazer e diversão para as crianças e suas famílias durante o feriado, com atividades que incentivam a convivência e a integração entre os participantes.

A organização convida moradores do Parque dos Pinhais e de outras regiões da cidade a participar da comemoração.

Serviço

  • Evento: Festa do Dia das Crianças do Pinhais FC
  • Data: Segunda-feira, 12 de outubro
  • Horário: Das 12h às 17h
  • Local: Rua das Grevilhas, Parque dos Pinhais
  • Realização: Pinhais FC

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