O Pinhais FC promove nesta segunda-feira, 12, uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, no Parque dos Pinhais, em Franca. A programação será realizada das 12h às 17h, na rua das Grevilhas, com brinquedos infláveis, brincadeiras esportivas e distribuição de guloseimas.

A festa contará com pipoca, chicletes, balas e refrigerantes, além de atividades recreativas voltadas ao público infantil.

A proposta é oferecer uma tarde de lazer e diversão para as crianças e suas famílias durante o feriado, com atividades que incentivam a convivência e a integração entre os participantes.