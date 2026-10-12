O Pinhais FC promove nesta segunda-feira, 12, uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, no Parque dos Pinhais, em Franca. A programação será realizada das 12h às 17h, na rua das Grevilhas, com brinquedos infláveis, brincadeiras esportivas e distribuição de guloseimas.
A festa contará com pipoca, chicletes, balas e refrigerantes, além de atividades recreativas voltadas ao público infantil.
A proposta é oferecer uma tarde de lazer e diversão para as crianças e suas famílias durante o feriado, com atividades que incentivam a convivência e a integração entre os participantes.
A organização convida moradores do Parque dos Pinhais e de outras regiões da cidade a participar da comemoração.
Serviço
- Evento: Festa do Dia das Crianças do Pinhais FC
- Data: Segunda-feira, 12 de outubro
- Horário: Das 12h às 17h
- Local: Rua das Grevilhas, Parque dos Pinhais
- Realização: Pinhais FC
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