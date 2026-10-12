A tradicional procissão fluvial em homenagem a Nossa Senhora Aparecida reuniu devotos nesta segunda-feira, 12, na Represa de Jaguara, na região de Sacramento (MG). A celebração ocorreu no feriado nacional dedicado à Padroeira do Brasil e contou com diversas embarcações que acompanharam a imagem da santa pelas águas do Rio Grande.
A imagem foi transportada em uma chalana, seguida por outras embarcações que participaram do percurso em uma demonstração de fé e devoção.
A história de Nossa Senhora Aparecida
O dia 12 de outubro é dedicado a Nossa Senhora Aparecida, considerada a Padroeira do Brasil. A história da devoção começou em 1717, quando pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá (SP).
Segundo a tradição católica, os pescadores encontraram primeiro o corpo da imagem e, depois, a cabeça. Após o achado, conseguiram uma pesca abundante, episódio que marcou a história da devoção à santa.
Com o passar dos anos, a devoção se espalhou pelo país. Em 1930, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada oficialmente Padroeira do Brasil. Desde então, o dia 12 de outubro reúne fiéis em celebrações religiosas em diferentes regiões brasileiras.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.