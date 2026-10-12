A tradicional procissão fluvial em homenagem a Nossa Senhora Aparecida reuniu devotos nesta segunda-feira, 12, na Represa de Jaguara, na região de Sacramento (MG). A celebração ocorreu no feriado nacional dedicado à Padroeira do Brasil e contou com diversas embarcações que acompanharam a imagem da santa pelas águas do Rio Grande.

A imagem foi transportada em uma chalana, seguida por outras embarcações que participaram do percurso em uma demonstração de fé e devoção.

A história de Nossa Senhora Aparecida

O dia 12 de outubro é dedicado a Nossa Senhora Aparecida, considerada a Padroeira do Brasil. A história da devoção começou em 1717, quando pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá (SP).