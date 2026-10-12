12 de outubro de 2026
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Carro bate em guard rail e fica pendurado sobre córrego em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Motoboys durante tentativa de tirar o carro do barranco do córrego Cubatão, em Franca
Motoboys durante tentativa de tirar o carro do barranco do córrego Cubatão, em Franca

Um carro ficou parcialmente suspenso na margem do córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, após bater contra o guard rail por volta das 21h30 desse domingo, 11. O acidente aconteceu em frente ao McDonald’s, nas proximidades do viaduto Dona Quita. O veículo não chegou a cair na água.

Com o impacto, o carro ficou em uma posição que chamou a atenção de quem passava pelo trecho. Pessoas que estavam nas proximidades acompanharam a situação.

Segundo o empresário Sidney Elias, que fotografou a ocorrência, os motoboys que passavam pela avenida tentaram auxiliar na remoção do veículo.

A Polícia e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender à ocorrência e acompanhar a situação.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas. Até o fechamento deste texto, não havia confirmação sobre feridos.

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