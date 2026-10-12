Um carro ficou parcialmente suspenso na margem do córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, após bater contra o guard rail por volta das 21h30 desse domingo, 11. O acidente aconteceu em frente ao McDonald’s, nas proximidades do viaduto Dona Quita. O veículo não chegou a cair na água.

Com o impacto, o carro ficou em uma posição que chamou a atenção de quem passava pelo trecho. Pessoas que estavam nas proximidades acompanharam a situação.

Segundo o empresário Sidney Elias, que fotografou a ocorrência, os motoboys que passavam pela avenida tentaram auxiliar na remoção do veículo.