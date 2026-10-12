Veja o obituário desta segunda-feira, 12, em Franca:
Nome: Wagner Alves da Silva
- Idade: 57 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Alberto Centeno Filho
- Idade: 71 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 9
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 15h
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