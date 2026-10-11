Três homens foram presos em flagrante durante uma tentativa de furto a uma residência no bairro Estação, em Franca, neste domingo, 11, após equipes da Polícia Militar serem acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência
Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram um dos suspeitos sobre o telhado e o portão da casa entreaberto. Durante a entrada na residência, outros dois indivíduos foram flagrados tentando fugir.
Com os suspeitos, foram encontrados uma televisão, um chuveiro, disjuntores e fiação retirados do imóvel. A casa estava toda revirada e, segundo as informações policiais, estava desocupada para a realização de uma reforma.
Durante a tentativa de fuga, um dos envolvidos sofreu uma queda do muro e teve uma fratura no fêmur. Ele recebeu atendimento e permaneceu sob escolta na Santa Casa.
O terceiro suspeito foi localizado na rua dos fundos do imóvel, enquanto tentava fugir.
A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que elaborou o flagrante de furto contra os três homens. Eles serão encaminhados ao sistema prisional.
A ação contou com policiais da 5ª Companhia da Polícia Militar, entre eles os cabos Chagas e Fuentes, além de outras equipes.
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