Três homens foram presos em flagrante durante uma tentativa de furto a uma residência no bairro Estação, em Franca, neste domingo, 11, após equipes da Polícia Militar serem acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram um dos suspeitos sobre o telhado e o portão da casa entreaberto. Durante a entrada na residência, outros dois indivíduos foram flagrados tentando fugir.

Com os suspeitos, foram encontrados uma televisão, um chuveiro, disjuntores e fiação retirados do imóvel. A casa estava toda revirada e, segundo as informações policiais, estava desocupada para a realização de uma reforma.